Эксперты назвали причины появления внезапной амнезии

Американские ученые выяснили, из-за чего у людей может возникать внезапная амнезия и ухудшаться память в целом.Проанализировав данные о состоянии мозга шести пациентов в возрасте от 33 до 59 лет, которые не могли вспомнить недавние события из своей жизни, ученые пришли к выводу, что причиной резких провалов в памяти могут быть злоупотребление опиоидами, отек мозжечка или дыхательная недостаточность.Один из выводов свидетельствует о том, что мозжечок может играть роль в познании, а не только контролировать моторные функции.Раннее выявление и лечение этого симптома может стать критически важной для организма. Ученые считают, что существует высокая вероятность выздоровления пациентов.