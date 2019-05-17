Ученые определили, какие клетки отвечают за старение организма

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В организме человека существуют так называемые зомби-клетки, которые могут ускорять процессы старения.Исследователи из США определили так называемые зомби-клетки, которые могут вызывать старение организма человека. Лечение этих клеток потенциально может замедлить процессы старения.Согласно новому исследованию специалистов из клиники в Миннесоте, в организме человека существуют так называемые зомби-клетки, которые могут ускорять процессы старения и вызывать такие заболевания, как остеопороз и болезнь Альцгеймера.Зомби-клетки также называют стареющими клетками, - они появляются здоровыми, но после негативного воздействия на них, например вирусные инфекции или изменения в структуре ДНК, эти клетки не умирают, а существуют в приостановленном режиме.Такой приостановленный режим негативно влияет на здоровые клетки, поскольку зомби-клетки выделяют химические элементы, которые приводят к старению.Ученые доказали это, проведя эксперимент с мышами: животные, которые получали сенолитические препараты для убийства зомби-клеток имели меньший процент различных заболеваний, включая катаракту, диабет, остеопороз, болезнь Альцгеймера, увеличение сердца, проблемы с почками, закупорку артерий и возрастную потерю мышц.Мыши старшего возраста, которые принимали лекарственные препараты, нацеленные на зомби-клетки, демонстрировали лучшую скорость ходьбы, силу сцепления и выносливость на беговой дорожке.Даже когда ученые лечили стареющие клетки очень старых мышей - эквивалентных людям в возрасте от 75 до 90 лет, - это увеличивало среднюю продолжительность их жизни на 36%.Этот факт подтверждает и обратный эксперимент: молодые мыши, которым вживали зомби-клетки, демонстрировали худшие показатели скорости ходьбы, силы мышц и выносливости.В этом году исследователи также провели первый эксперимент с лечением зомби-клеток у людей, которые имеют заболевания слизистой оболочки легких, и доказали, что лечение стареющих клеток улучшает их физические показатели.Доктор Лаура Нидернхофер из Университета Миннесоты говорит, что помимо предотвращения возрастных заболеваний, препараты, уничтожающие зомби-клетки могут использоваться для лечения преждевременного старения среди людей, которые перенесли раковые заболевания.Некоторые из таких препаратов уже продаются, но ученые не советуют употреблять их ни самостоятельно, ни по советам докторов: исследование лекарств против стареющих клеток - довольно молодая сфера, и универсального надежного препарата пока не существует.Некоторые ученые говорят, что дальнейшее изучение зомби-клеток может сыграть значительную роль в попытках человека “отложить, остановить или даже запустить процессы старения человека в обратную сторону”.