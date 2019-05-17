Медики назвали фрукт, улучшающий работу почек

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Также на этот фрукт врачи советуют налегать сердечникам.Груши - это очень вкусный фрукт, они содержат много воды, и вы можете наслаждаться ими в сотне десертов.Кроме того, груши обладают большим количеством питательных свойств, а лучше всего то, что мы можем есть их в любое время года.Эксперты рассказали о многих полезных свойствах груши, ведь этот фрукт прекрасно усваивается нашим организмом.Вы знали, что груши это наименее аллергичный фрукт, который не вызывает никаких проблем с пищеварением у большинства людей?Кроме того, зрелые груши улучшают пищеварение, и поэтому их рекомендуют есть тем, кто страдает от боли в желудке или изжоги.Груша - это сладкий, вкусный и освежающий фрукт, отличный источник питательных веществ и она идеально подходит для тех, кто стремится похудеть.Из-за высокого содержания воды и тому, что груша вызывает чувство насыщения, ее рекомендуют в качестве десерта или закуски во многих диетах.Кроме того, она очень полезна для тех, кто занимается спортом (особенно перед тренировкой), так как содержит простые сахара, в том числе, фруктозу.Этот фрукт, в свою очередь, помогает сбалансировать избыток липидов и белков в нашем рационе.Поскольку нам будет достаточно этих двух компонентов, таким образом, груша будут препятствовать дальнейшему увеличению их доли в нашем теле. Почему? Потому что она содержит их в небольшом количестве.Растворимые и нерастворимые волокна груши помогают уменьшить уровень плохого холестерина и регулировать работу кишечника. Ведь пектин, содержащийся в этом фрукте, предотвращает запоры, очищает организм и улучшает проблемы с толерантностью к глюкозе.Если вспомнить о витаминах, которые содержатся в груше, то мы найдем комплексы витаминов B, C и E. Кроме того, съедая 2 средних фрукта в день, мы обеспечим себя 10% необходимой нам фолиевой кислоты.Другие преимущества грушиСок этого фрукта защищает сердечно-сосудистую систему, обеспечивает кальцием маленьких детей, чтобы их кости росли здоровыми и сильными, а также дает нам железо, которое обладает способностью увеличивать количество красных кровяных телец.Люди, которые имеют зоб, должны есть как можно больше груш, так как они являются отличным источником калия. Груши помогут и тем, кто страдает от отеков, так как они являются сильным мочегонным средством.Если вы страдаете от диареи, гастрита или язвы, ешьте одну или две груши в день. Также этот фрукт рекомендуют для того, чтобы увеличить секрецию желудочного сока и наладить работу печени и поджелудочной железы.Этот вкуснейший фрукт рекомендуется для всех, но особенно для тех, кто страдает от:Гипертонии.Сердечнососудистых заболеваний.Холестерина.Хронического запора (тогда их нужно есть вместе с кожурой).Анемии.Чувствительного желудка.Отеков.Диареи и коликов.Зоба.Диабета.Избыточного веса.Они идеально подходят для детей в период отлучения от груди, детей и подростков в стадии роста и спортсменов.Максимальное количество груш, которые следует употреблять в день, это 3 фрукта среднего размера, хотя врачи говорят, что и 1 груши вполне достаточно.Мы также можем провести процедуру, известную как «грушевая чистка», которая состоит в том, чтобы съедать 1 кг груш в день в течение 10 дней. Это помогает уменьшить кровяное давление и улучшить работу почек.Вы можете наслаждаться сырой грушей или десертом из нее в любое время суток. Некоторые предпочитают есть их целиком, с кожей (в этом случае надо ее очень хорошо помыть), а другие в очищенном виде.Груши отлично сочетаются с голубым сыром, орехами, колбасами и прекрасны в салатах. Вы также можете делать из них холодные супы или подавать их в качестве гарнира для красного мяса.Помимо вышеперечисленных преимуществ, есть еще некоторые плюсы, но они принесут вам пользу только в том случае, если вы будете съедать по груше в день в течение целого года.Помогают бороться со свободными радикаламиЭти органические соединения, как известно, вызывают повреждение клеток, которые могут привести, в долгосрочной перспективе, к когнитивным нарушениям или преждевременному старению.Груши являются отличным антиоксидантом и, следовательно, помогают «приструнить» свободные радикалы.Помогают контролировать диабетГруши имеют низкий гликемический индекс и поэтому идеально подходят для диабетиков, когда они чувствуют, что хотят съесть что-то сладкое.Первое, что происходит после того, как вы съели грушу, это поглощение углеводов, что приводит к адекватному контролю уровня глюкозы в крови.Заботятся о вашем сердцеЕсли у вас были случаи сердечных заболеваний в семье или у вас самих есть сердечно-сосудистые проблемы, груши являются отличным средством для профилактики этих недугов.Дело в том, что они содержит много клетчатки, которая помогает устранить соли желчных кислот и уменьшает уровень «плохого» холестерина. Помимо этого, всего 1 груша в день снижает риск инсульта на 50%.Помогают предотвратить ракОпять же, мы снова вспоминаем о клетчатке. Именно она, в этом случае, способна предотвратить рак. Это питательное вещество помогает вывести из организма канцерогенные химические вещества.Если они не будут накапливаться в толстой кишке, то мы будем менее склонны к развитию этого заболевания.В свою очередь, благодаря их потреблению, женщины в периоде менопаузы на 34% реже страдают от всех видов рака.И наконец, вы должны знать, что груша помогает укрепить иммунную систему, дает энергию нашему организму и снимает боль, вызванную воспалением.