Повышенное артериальное давление у женщин: что необходимо знать

Повышенное артериальное давление у женщин — это «молчаливая» болезнь, которая, если не обнаружить ее вовремя, может вызвать многие проблемы со здоровьем.Как утверждают медики, вступившие в период менопаузы женщины страдают от повышенного давления гораздо чаще, чем мужчины того же возраста.Поэтому важно регулярно проверять свое давление. Лучше всего иметь дома тонометр (прибор для измерения давления) и постоянно контролировать этот важный показатель нашего здоровья.Обязательно купите этот прибор. На здоровье экономить нельзя. Мы обсудим 5 пунктов, связанных с повышенным давлением. С этой информацией должна быть знакома каждая женщина.1. Повышенное давление у женщин встречается все чащеЭто важно знать. За последние десятилетия значительно выросло число женщин, страдающих от высокого давления.Причины этого могут быть следующие:Курение становится все более распространенным среди женщин.К стрессу от работы добавляется напряжение в семье, заботы о детях и престарелых родителях… Из-за этого у многих женщин повышается давление.У мужчин самые высокие показатели давления бывают в возрасте от 40 до 50 лет.Но в возрасте 50-60 лет их в этом плане начинают опережать женщины.2. Контрацептивы и повышенное давлениеКак показывают разные исследования, у некоторых женщин прием противозачаточных таблеток приводит к повышению давления.Вероятность этого повышается, когда женщины имеют лишний вес. Но есть и другие факторы риска:Возраст более 35 лет.Повышенное давление у близких родственников.Если вы принимаете оральные контрацептивы, обязательно спросите у своего врача о возможных побочных эффектах.3. Повышенное давление у женщин и менопаузаВо время репродуктивного периода давление у женщин обычно остается в норме, даже если они курят или испытывают стресс.Но когда наступает менопауза, естественная или хирургическая (когда по медицинским основаниям удаляются яичники), артериальное давление часто повышается.К повышению давления приводит прекращение выработки яичниками эстрогенов. И важную роль в этом играет эндотелий.До менопаузы эндотелий регулирует расширение и сокращение кровеносных сосудов. Давление остается стабильным, и качество жизни — высоким.С наступлением менопаузы активность эндотелия уменьшается. Стенки сосудов теряют эластичность, и артериальное давление повышается.Такой дефицит эстрогенов приводит к тому, что женщина поправляется. А лишние килограммы тоже вызывают повышение давления.4. Симптомы повышенного давления у женщинГоловная боль, которая усиливается по утрам и во второй половине дня.Постоянная усталость.Затуманенное зрение.Воспаленные глаза.Тахикардия.Звон в ушах.Постоянное чувство тревоги.Потеря концентрации.При физическом усилии появляется усталость и одышка.Бессонница.Кровь в моче (особенно когда повышенное давление уже ухудшило состояние почек).Головокружения.Чувство слабости.Все эти симптомы могут усиливаться при наступлении менопаузы.5. Как бороться с повышенным давлениемПрежде всего нужно выяснить, были ли у нас в роду страдающие от повышенного давления. Если да, нужно договориться со своим врачом о регулярных осмотрах.И важно следовать таким рекомендациям:Не допускайте сидячего образа жизни. Ходите как минимум полчаса в день.Если вы курите, бросайте немедленно.Сведите до минимума потребление соли.Выпивайте 2 литра воды в день.С утра выпивайте стакан воды с лимоном.Включайте в свой рацион артишоки, морковь, брюссельскую капусту, баклажаны, горох,чечевицу…Добавляйте в жаркое или салаты чеснок.При повышенном давлении полезны также бананы и орехи.Ешьте на завтрак овсянку и зеленые яблоки.Пейте поменьше кофе и чая.Старайтесь контролировать стрессогенные ситуации.Старайтесь не поправляться.Женщинам, приближающимся к менопаузе или вступившим в этот период, нужно помнить: это очень важный период жизни, и в это время необходимо особенно заботиться о своем здоровье.