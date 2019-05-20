Повышенное артериальное давление у женщин: что необходимо знать
Как утверждают медики, вступившие в период менопаузы женщины страдают от повышенного давления гораздо чаще, чем мужчины того же возраста.
Поэтому важно регулярно проверять свое давление. Лучше всего иметь дома тонометр (прибор для измерения давления) и постоянно контролировать этот важный показатель нашего здоровья.
Обязательно купите этот прибор. На здоровье экономить нельзя. Мы обсудим 5 пунктов, связанных с повышенным давлением. С этой информацией должна быть знакома каждая женщина.
1. Повышенное давление у женщин встречается все чаще
Это важно знать. За последние десятилетия значительно выросло число женщин, страдающих от высокого давления.
Причины этого могут быть следующие:
Курение становится все более распространенным среди женщин.
К стрессу от работы добавляется напряжение в семье, заботы о детях и престарелых родителях… Из-за этого у многих женщин повышается давление.
У мужчин самые высокие показатели давления бывают в возрасте от 40 до 50 лет.
Но в возрасте 50-60 лет их в этом плане начинают опережать женщины.
2. Контрацептивы и повышенное давление
Как показывают разные исследования, у некоторых женщин прием противозачаточных таблеток приводит к повышению давления.
Вероятность этого повышается, когда женщины имеют лишний вес. Но есть и другие факторы риска:
Возраст более 35 лет.
Повышенное давление у близких родственников.
Если вы принимаете оральные контрацептивы, обязательно спросите у своего врача о возможных побочных эффектах.
3. Повышенное давление у женщин и менопауза
Во время репродуктивного периода давление у женщин обычно остается в норме, даже если они курят или испытывают стресс.
Но когда наступает менопауза, естественная или хирургическая (когда по медицинским основаниям удаляются яичники), артериальное давление часто повышается.
К повышению давления приводит прекращение выработки яичниками эстрогенов. И важную роль в этом играет эндотелий.
До менопаузы эндотелий регулирует расширение и сокращение кровеносных сосудов. Давление остается стабильным, и качество жизни — высоким.
С наступлением менопаузы активность эндотелия уменьшается. Стенки сосудов теряют эластичность, и артериальное давление повышается.
Такой дефицит эстрогенов приводит к тому, что женщина поправляется. А лишние килограммы тоже вызывают повышение давления.
4. Симптомы повышенного давления у женщин
Головная боль, которая усиливается по утрам и во второй половине дня.
Постоянная усталость.
Затуманенное зрение.
Воспаленные глаза.
Тахикардия.
Звон в ушах.
Постоянное чувство тревоги.
Потеря концентрации.
При физическом усилии появляется усталость и одышка.
Бессонница.
Кровь в моче (особенно когда повышенное давление уже ухудшило состояние почек).
Головокружения.
Чувство слабости.
Все эти симптомы могут усиливаться при наступлении менопаузы.
5. Как бороться с повышенным давлением
Прежде всего нужно выяснить, были ли у нас в роду страдающие от повышенного давления. Если да, нужно договориться со своим врачом о регулярных осмотрах.
И важно следовать таким рекомендациям:
Не допускайте сидячего образа жизни. Ходите как минимум полчаса в день.
Если вы курите, бросайте немедленно.
Сведите до минимума потребление соли.
Выпивайте 2 литра воды в день.
С утра выпивайте стакан воды с лимоном.
Включайте в свой рацион артишоки, морковь, брюссельскую капусту, баклажаны, горох,
чечевицу…
Добавляйте в жаркое или салаты чеснок.
При повышенном давлении полезны также бананы и орехи.
Ешьте на завтрак овсянку и зеленые яблоки.
Пейте поменьше кофе и чая.
Старайтесь контролировать стрессогенные ситуации.
Старайтесь не поправляться.
Женщинам, приближающимся к менопаузе или вступившим в этот период, нужно помнить: это очень важный период жизни, и в это время необходимо особенно заботиться о своем здоровье.
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