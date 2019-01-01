4 привычки, которые могут быть губительны для мозга

Специалисты указали на привычки, которые подрывают здоровье ЦНС и увеличивают риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.Не завтракать. Многие люди говорят, что им не хочется есть по утрам. И не едят. По словам ученых, такая привычка может оказаться губительной для мозга. Когда человек не ест утром, его мозг не получает ценных питательных веществ в начале дня. Дефицит витаминов и других нутриентов ослабляет его функции.Курение. Привычка курить значительно повышает риск развития деменции (приобретенного слабоумия), или болезни Альцгеймера. При этом чем больше курит человек курит, тем выше риск того, что его мозг может пострадать из-за развития нейродегенеративных процессов. Потребление табака негативно влияет на сосуды, что приводит к плохому кровоснабжению мозга. Люди, которые курят от половины до одной пачки в день, имеют 37-процентный повышенный риск развития деменции, а те, кто курит больше одной - 44-процентный риск этого заболевания.Переживать. Плохая стрессоустойчивость губительна для мозга, и с привычкой бурно переживать по каждому поводу нужно обязательно бороться. Сильный стресс увеличивает риск появления психических расстройств в дальнейшем - под его воздействием некоторые участки мозга начинают разрушаться. По мнению ученых, одной из самых эффективных мер борьбы со стрессом является спорт.Есть сладкое. Регулярное потребление сладкого в большом количестве оказывает на мозг такое же негативное воздействие, как и постоянный стресс. Повышенное потребление сахара способствует развитию диабета второго типа, который в свою очередь, является фактором, повышающим риск развития болезни Альцгеймера. На фоне диабета повышается уровень воспаления, что очень вредно для клеток мозга.