Составлен рейтинг самой полезной огородной зелени

Врачи назвали зелень, которую нужно включить в свой рацион.Поклонники здорового образа жизни составили свой рейтинг огородной зелени. Возглавил его укроп. Этот скромный обитатель огородов на самом деле настоящий король – с запасом фосфора, магния, кальция и железа.Зеленая травка помогает улучшить процессы пищеварения и кроветворения, облегчает симптомы язвы и гастрита, а также он способен улучшать процесс кроветворения и пищеварение. Наличие в рационе данной зелени может способствовать облегчению симптомов гастрита и язвы, а также он полезен для кормящих молодых матерей.На втором месте – петрушка. Травка с резными или кудрявыми листочками – просто клад витамина С. А отсутствие в ней сахара сразу ставит ее в ряд отличных диетических продуктов. Она полезна как в натуральном виде, так и в виде масок для осветления лица и подтягивания кожи.Замыкает почетную тройку лидеров сельдерей – с его большим запасом протеина. Он полезен для поджелудочной железы и кишечника. Кроме того, сельдерей помогает бороться со стрессом при переутомлении, лучше концентрироваться и запоминать, а также он регулирует водно-солевой баланс.На четвертом месте руккола. Она помогает бороться с вирусами, повышает иммунитет и уровень гемоглобина, нормализует сахар в крови. Особенно полезна руккола людям с гастритом и язвой.Почетное пятое место занял аптечный укроп, он же фенхель. Правда, в отличие от обычного он противопоказан беременным и кормящим мамам. Зато эта травка помогает при метеоризме, проблемах с печенью, кишечником и почками.