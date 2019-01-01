Врачи рассказали, кому вредно употреблять оливковое масло

Оливковое масло — один из самых полезных продуктов, но как оказалось не для всех.Однако далеко не всем можно его употреблять. Некоторым оно может нанести вред. О том, кому стоит отказаться от этого продукта.Осторожнее всего с оливковым маслом нужно быть людям, страдающим воспалением желчного пузыря — холециститом: из-за сильного желчегонного эффекта масло может обострить заболевание.Несмотря на то, что оливковое масло широко применяется в диетологии, нужно четко соблюдать меру — не более двух столовых ложек масла в день, ведь этот продукт довольно калориен: в 100 граммах оливкового масла содержится почти 900 калорий, а на одну столовую ложку приходится около 150 калорий.Также не стоит заблуждаться насчет того, что продукты, поджаренные на оливковом масле, не несут организму никакого вреда. На самом же деле, любое масло, в том числе оливковое, в результате нагревания не только теряет свои полезные свойства, но и становится вредным. Потому употреблять в пищу нужно оливковое масло, не прошедшее термическую обработку.Однако стоит повторить, что все эти отрицательные качества продукта проявляются лишь в том случае, если человек употребляет в пищу слишком большое количество оливкового масла.