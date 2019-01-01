Плацента может использоваться для лечения инфаркта

Инфаркт приводит к омертвению значительных объемов сердечной ткани.В ходе опытов с лабораторными мышами клетки плаценты восстанавливали поврежденные сердца. Всё это открывает возможность исследований с участием человека.Стволовые клетки, взятые от материнской плаценты, могут восстановить сердце после повреждений, которые образуются в результате инфаркта. Напомним, что инфаркт приводит к омертвению значительных объемов сердечной ткани, которые подвергаются рубцеванию. До последнего времени считалось, что этот процесс необратим, ну а жертвам инфаркта остаётся надеяться только на то, что оставшаяся неповрежденной часть сердца примет на себя функции той зоны этого органа, которая уже погибла.И вот теперь эксперименты с участием лабораторных мышей, которые проводились в нью-йоркской клинике «Маунт Синай», показали, что поврежденное сердце можно восстановить за счёт инъекций стволовых клеток, взятых из плаценты.Если эта методика сработало на мышах, то нельзя исключить, что она окажется эффективной и среди людей. Более того, некоторые эксперты полагают, что уникальная терапия может теоретически быть использована для регенерации и других частей тела, включая больные почки или легкие.