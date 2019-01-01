Плацента может использоваться для лечения инфаркта
В ходе опытов с лабораторными мышами клетки плаценты восстанавливали поврежденные сердца. Всё это открывает возможность исследований с участием человека.
Стволовые клетки, взятые от материнской плаценты, могут восстановить сердце после повреждений, которые образуются в результате инфаркта. Напомним, что инфаркт приводит к омертвению значительных объемов сердечной ткани, которые подвергаются рубцеванию. До последнего времени считалось, что этот процесс необратим, ну а жертвам инфаркта остаётся надеяться только на то, что оставшаяся неповрежденной часть сердца примет на себя функции той зоны этого органа, которая уже погибла.
И вот теперь эксперименты с участием лабораторных мышей, которые проводились в нью-йоркской клинике «Маунт Синай», показали, что поврежденное сердце можно восстановить за счёт инъекций стволовых клеток, взятых из плаценты.
Если эта методика сработало на мышах, то нельзя исключить, что она окажется эффективной и среди людей. Более того, некоторые эксперты полагают, что уникальная терапия может теоретически быть использована для регенерации и других частей тела, включая больные почки или легкие.
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