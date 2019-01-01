Ученые выяснили, какую пользу и вред несет велосипед мужскому здоровью

Поездки на велосипеде снижают риск проблем с потенцией у мужчин, но в то же время грозят сужением просвета мочеиспускательного канала. В новой работе ученые выявили пользу и вред велосипеда для мужского здоровья.Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско заявили, что вопреки распространенному мнению, увлечение поездками на велосипеде не повышает вероятности развития импотенции у мужчин. Напротив, велосипед в этом плане очень полезен - у велосипедистов нарушений потенции на самом деле меньше, чем у людей, занимающихся другим видом спорта.Авторы исследования проанализировали данные о здоровье почти 4000 мужчин, которые регулярно занимались спортом на любительском уровне. Их разделили на три группы: велосипедисты, бегуны и пловцы. Мужчины, входившие в эти группы, были одного возраста, имели одинаковый индекс массы тела и идентичные сопутствующие заболевания. Специалисты выяснили, какие проблемы с мочеиспусканием и потенцией были присущи этим участникам. Также они были исследованы на наличие биомаркеров хронического простатита.В результате было установлено: поездки на велосипеде во многом очень полезны для мужского здоровья.«Нарушений потенции у велосипедистов меньше, чем у мужчин, занимающихся другими видами спорта. Проблемы с мочеиспусканием или хронический простатит встречаются у велосипедистов не чаще, чем у других мужчин», - констатировали ученые.В то же время исследователи отметили факторы, связанные с потенциальным вредом от велосипедных путешествий для мужчин. В частности, по их словам любителей велосипедов значительно чаще беспокоит онемение промежности, для предотвращения которого специалисты рекомендуют периодически подниматься с сиденья и стоять на педалях. Также исследование продемонстрировало, что у велосипедистов в 2.5 раза риск развития стриктур уретры (сужение просвета мочеиспускательного канала) в связи с травмами, получаемыми при падении.