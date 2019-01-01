Учёные выяснили, что чай вреден для организма
У чая много полезных свойств, а для некоторых народов чайная церемония — это традиция. Мы выяснили, что в некоторых случаях он вреден для организма. Вот 6 из них.
Слишком горячий чай увеличивает риск возникновения рака пищевода
Исследования показали, что люди, которые выпивают чай при его температуре от 65 °C и выше, склонны к раку пищевода. Лучше подождать пять минут, чтобы чай остыл, иначе можно обжечь пищевод.
Чай нарушает состояние эмали
Чай содержит красящие пигменты, в особенности чёрный и красный чаи. Учёные говорят, что частое употребление чая влечёт за собой потемнение зубной эмали.
Чай может неблагоприятно повлиять на печень
В одном медицинском исследовании описан интересный случай. Мужчина, который пил шесть чашек зелёного чая в день в течение четырёх месяцев, заболел желтухой. Через два месяца после того, как он отказался от зелёного чая, все показатели здоровья пришли в норму.
Чай с молоком может вызвать мочекаменную болезнь
The Guardian опубликовал статью, в которой учёные доказали, что молоко не только сводит к нулю все полезные свойства чая, но и увеличивает риск возникновения мочекаменной болезни.
Побочные эффекты кофеина
Среди побочных эффектов кофеина выделяют головные боли, тошноту, бессонницу и учащённое сердцебиение. Крепкий чёрный чай бодрит не хуже чашки кофе, но нужно контролировать не только его количество, но и употребление его вместе с кофе.
Слишком горячий чай ухудшает состояние кожи
Daily mail опубликовал исследования, в которых говорится о том, что горячий чай расширяет сосуды. Людям, страдающим розацеей (покраснением и расширением мелких сосудов на лице), следует избегать слишком горячего чая и напитков в целом.
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