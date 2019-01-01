Учёные выяснили, что чай вреден для организма

В одном медицинском исследовании описан интересный случай.У чая много полезных свойств, а для некоторых народов чайная церемония — это традиция. Мы выяснили, что в некоторых случаях он вреден для организма. Вот 6 из них.Слишком горячий чай увеличивает риск возникновения рака пищеводаИсследования показали, что люди, которые выпивают чай при его температуре от 65 °C и выше, склонны к раку пищевода. Лучше подождать пять минут, чтобы чай остыл, иначе можно обжечь пищевод.Чай нарушает состояние эмалиЧай содержит красящие пигменты, в особенности чёрный и красный чаи. Учёные говорят, что частое употребление чая влечёт за собой потемнение зубной эмали.Чай может неблагоприятно повлиять на печеньВ одном медицинском исследовании описан интересный случай. Мужчина, который пил шесть чашек зелёного чая в день в течение четырёх месяцев, заболел желтухой. Через два месяца после того, как он отказался от зелёного чая, все показатели здоровья пришли в норму.Чай с молоком может вызвать мочекаменную болезньThe Guardian опубликовал статью, в которой учёные доказали, что молоко не только сводит к нулю все полезные свойства чая, но и увеличивает риск возникновения мочекаменной болезни.Побочные эффекты кофеинаСреди побочных эффектов кофеина выделяют головные боли, тошноту, бессонницу и учащённое сердцебиение. Крепкий чёрный чай бодрит не хуже чашки кофе, но нужно контролировать не только его количество, но и употребление его вместе с кофе.Слишком горячий чай ухудшает состояние кожиDaily mail опубликовал исследования, в которых говорится о том, что горячий чай расширяет сосуды. Людям, страдающим розацеей (покраснением и расширением мелких сосудов на лице), следует избегать слишком горячего чая и напитков в целом.