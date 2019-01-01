Это хобби положительно влияет на сердечно-сосудистую систему

Рыбалка сохранит сердце здоровым.В преклонном возрасте у многих людей появляется тяга к спокойным занятиям, в том числе связанным с природой.Оказалось, что интерес к работе в саду, рыбалке или прогулкам по лесу появляется с годами не просто так. Специалисты подсчитали, что всего 30 минут в день, посвящённые такому времяпрепровождению снижает вероятность инфаркта более чем на 50%.Ученые провели исследование с участием 2456 добровольцев в возрасте 65-74 лет, которое наглядно продемонстрировало позитивные изменения в организме, которые происходили без особых усилий, благодаря спокойным занятиям, выбираемым участниками «по душе».Добровольцев разделили на 3 группы в зависимости от степени их активности в обычной жизни. Представители первой группы тратили до 4 часов в неделю на активное времяпрепровождение, участники из второй группы – более 4 часов в неделю занимались садом, рыбной ловлей или катанием на велосипеде. Представители третьей группы имели высокий уровень активности и минимум 3 часа в неделю бегали, плавали и играли в спортивные игры.Выяснилось, что именно умеренный уровень физической активности снижал риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 54 процента.