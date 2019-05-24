Врачи подсказали, как «на глаз» определить вредные добавки в продуктах
Покупая еду в магазине, мы часто радуемся, что ее можно долго хранить, и она не теряет от этого своих вкусовых качеств.
Нас приводит в восторг привкус, вид, цвет того или иного продукта, но мы не задумываемся о том, что все это «дело рук» усилителей вкуса и запаха, а никак не натуральных ингредиентов. Большая часть того, что мы едим и пьем, просто напичкана всевозможными вредными пищевыми добавками. На упаковках обычно они помечаются как Е -***. Давайте вместе присмотримся к упаковкам и разберемся, из чего на самом деле состоит наше ежедневное меню.
В чем опасность пищевых добавок?
Наличие в нашей еде пищевых добавок мы практически не замечаем, акцентирует estet-portal.com. Все, что мы можем — это оценить вкус или цвет продукта «на глаз» и сказать, есть там добавка или нет. Чем привлекательнее выглядит продукт, лучше пахнет или приятней на вкус, тем больше пищевых добавок в нем присутствует.
Люди научились воспроизводить вкусовые качества продукта, цвет и даже запах с помощью химических элементов. Однажды проводили опыт: в магазине с помощью определенных химических соединений был распространен запах свежей выпечки, его нельзя было отличить от натурального.
У покупателей обострилось чувство голода, и в их корзинах появилось продуктов на 50% больше, чем при обычной покупке. Этот эксперимент говорит о том, что люди не отличают, был ли запах натуральным, исходящим от настоящей выпечки, или он состоял из только химических элементов. Главное, какое воздействие он оказывает на наш мозг.
Так и с продуктами: основные их вкусовые свойства заменяются вредными пищевыми добавками, и мы уже не отличаем, где натуральный продукт, а где нет. Это выгодно продавцам: изделия аппетитны и надолго сохраняют свежесть, поскольку добавки обладают консервирующими свойствами.
Кроме этого, добавки имеют свойство вызывать вкусовое привыкание у потребителя. Самым популярным из них является глютамат натрия (Е-621). Он присутствует практически во всех продуктах, которые так нравятся детям и взрослым. Он вызывает привыкание именно за чет того, что действует на нервную систему, вызывает возбуждающий эффект, без присутствия которого еда кажется пресной и невкусной.
Кроме того, пищевые добавки имеют свойство накапливаться в организме человека и вызвать такие последствия как: заболевания кожи, аллергии, повышение уровня холестерина, заболевания печени и почек, расстройство пищеварения, рост злокачественных опухолей и образований, головные боли и т.д. В целом они влияют на все функции нашего организма.
Классификация вредных пищевых добавок
Чтобы сохранить свое здоровье и здоровье Ваших детей, внимательно смотрите на упаковки и будьте осторожны, если в них встречаются такие соединения:
Консерванты — один из самых распространенных видов. Убивая различные бактерии, они продлевают жизнь пищевым продуктам. К натуральным относятся: уксусная кислота, соль. Остальные – вредны для здоровья. Обозначаются они обычно Е 200 — Е 290 и Е 1125. Они вызывают астму и дерматит, влияют на почки и артериальное давление, нарушают работу кишечника, вызывают онкологию.
К сожалению, их присутствие наблюдается во всех продуктах питания: молочка, кондитерские изделия, мясные и рыбные продукты. Даже некоторые фрукты для длительного хранения обрабатываются дифенилом Е-230. Поэтому тщательно мойте фрукты, особенно цитрусовые, перед едой.
Пищевые красители — используются, чтобы придать привлекательный цвет изделиям, если в процессе термической обработки они обрели неприглядный вид. Красители тоже делятся на синтетические и натуральные. Натуральные добываются из растительного и животного сырья, синтетические — только химическим путем.
Наиболее часто встречаются пищевые красители с Е 100 по Е 180, Е 579, Е 585. Они вызывают рак, заболевания ЖКТ, гиперактивность у детей, разрушают витаминные накопления организма, провоцируют аллергию. Часто их можно встретить в газированных напитках, кондитерских изделиях, сладостях, мороженом, мясных и рыбных продуктах.
Усилители вкуса и аромата (ароматизаторы), обозначаются Е 620 — Е 637. Их название говорит само за себя, т.е. улучшают вкус продуктов. За счет быстрого проникновения в мозг действуют на нервную систему. Часто встречаются в продуктах быстрого приготовления, колбасных изделиях, десертах, полуфабрикатах. Кроме того, ароматизаторы часто используют, чтобы замаскировать вкус уже испорченного сырья.
Стабилизаторы, сахарозаменители, загустители, применяются для сохранения консистенции того или иного изделия, повышения вязкости и сохранения вкусовых качеств. Обозначаются как Е 249-252, Е 400-476, Е 575-585 и Е 1404-1450. Используются в джемах, вареньях, соусах, кондитерских и колбасных изделиях, полуфабрикатах. При частом употреблении этих вредных пищевых добавок возникают онкологические заболевания, снижаются защитные функции организма, падает иммунитет, страдает ЖКТ.
Что касается сахарозаменителей, самый вредный из них – аспартам. Он токсичен, может быть причиной головных болей, тошноты, головокружений и т.д.
На самом деле, все опасности влияния вредных пищевых добавок до конца не изучены. С каждым годом семейство этих химических соединений пополняется все новыми и новыми членами. Поэтому следите внимательно за тем, что появляется на Вашем столе.
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