Врачи подсказали, как «на глаз» определить вредные добавки в продуктах

Покупая еду в магазине, мы часто радуемся, что ее можно долго хранить, и она не теряет от этого своих вкусовых качеств.Покупая еду в магазине, мы часто радуемся, что ее можно долго хранить, и она не теряет от этого своих вкусовых качеств.Нас приводит в восторг привкус, вид, цвет того или иного продукта, но мы не задумываемся о том, что все это «дело рук» усилителей вкуса и запаха, а никак не натуральных ингредиентов. Большая часть того, что мы едим и пьем, просто напичкана всевозможными вредными пищевыми добавками. На упаковках обычно они помечаются как Е -***. Давайте вместе присмотримся к упаковкам и разберемся, из чего на самом деле состоит наше ежедневное меню.В чем опасность пищевых добавок?Наличие в нашей еде пищевых добавок мы практически не замечаем, акцентирует estet-portal.com. Все, что мы можем — это оценить вкус или цвет продукта «на глаз» и сказать, есть там добавка или нет. Чем привлекательнее выглядит продукт, лучше пахнет или приятней на вкус, тем больше пищевых добавок в нем присутствует.Люди научились воспроизводить вкусовые качества продукта, цвет и даже запах с помощью химических элементов. Однажды проводили опыт: в магазине с помощью определенных химических соединений был распространен запах свежей выпечки, его нельзя было отличить от натурального.У покупателей обострилось чувство голода, и в их корзинах появилось продуктов на 50% больше, чем при обычной покупке. Этот эксперимент говорит о том, что люди не отличают, был ли запах натуральным, исходящим от настоящей выпечки, или он состоял из только химических элементов. Главное, какое воздействие он оказывает на наш мозг.Так и с продуктами: основные их вкусовые свойства заменяются вредными пищевыми добавками, и мы уже не отличаем, где натуральный продукт, а где нет. Это выгодно продавцам: изделия аппетитны и надолго сохраняют свежесть, поскольку добавки обладают консервирующими свойствами.Кроме этого, добавки имеют свойство вызывать вкусовое привыкание у потребителя. Самым популярным из них является глютамат натрия (Е-621). Он присутствует практически во всех продуктах, которые так нравятся детям и взрослым. Он вызывает привыкание именно за чет того, что действует на нервную систему, вызывает возбуждающий эффект, без присутствия которого еда кажется пресной и невкусной.Кроме того, пищевые добавки имеют свойство накапливаться в организме человека и вызвать такие последствия как: заболевания кожи, аллергии, повышение уровня холестерина, заболевания печени и почек, расстройство пищеварения, рост злокачественных опухолей и образований, головные боли и т.д. В целом они влияют на все функции нашего организма.Классификация вредных пищевых добавокЧтобы сохранить свое здоровье и здоровье Ваших детей, внимательно смотрите на упаковки и будьте осторожны, если в них встречаются такие соединения:Консерванты — один из самых распространенных видов. Убивая различные бактерии, они продлевают жизнь пищевым продуктам. К натуральным относятся: уксусная кислота, соль. Остальные – вредны для здоровья. Обозначаются они обычно Е 200 — Е 290 и Е 1125. Они вызывают астму и дерматит, влияют на почки и артериальное давление, нарушают работу кишечника, вызывают онкологию.К сожалению, их присутствие наблюдается во всех продуктах питания: молочка, кондитерские изделия, мясные и рыбные продукты. Даже некоторые фрукты для длительного хранения обрабатываются дифенилом Е-230. Поэтому тщательно мойте фрукты, особенно цитрусовые, перед едой.Пищевые красители — используются, чтобы придать привлекательный цвет изделиям, если в процессе термической обработки они обрели неприглядный вид. Красители тоже делятся на синтетические и натуральные. Натуральные добываются из растительного и животного сырья, синтетические — только химическим путем.Наиболее часто встречаются пищевые красители с Е 100 по Е 180, Е 579, Е 585. Они вызывают рак, заболевания ЖКТ, гиперактивность у детей, разрушают витаминные накопления организма, провоцируют аллергию. Часто их можно встретить в газированных напитках, кондитерских изделиях, сладостях, мороженом, мясных и рыбных продуктах.Усилители вкуса и аромата (ароматизаторы), обозначаются Е 620 — Е 637. Их название говорит само за себя, т.е. улучшают вкус продуктов. За счет быстрого проникновения в мозг действуют на нервную систему. Часто встречаются в продуктах быстрого приготовления, колбасных изделиях, десертах, полуфабрикатах. Кроме того, ароматизаторы часто используют, чтобы замаскировать вкус уже испорченного сырья.Стабилизаторы, сахарозаменители, загустители, применяются для сохранения консистенции того или иного изделия, повышения вязкости и сохранения вкусовых качеств. Обозначаются как Е 249-252, Е 400-476, Е 575-585 и Е 1404-1450. Используются в джемах, вареньях, соусах, кондитерских и колбасных изделиях, полуфабрикатах. При частом употреблении этих вредных пищевых добавок возникают онкологические заболевания, снижаются защитные функции организма, падает иммунитет, страдает ЖКТ.Что касается сахарозаменителей, самый вредный из них – аспартам. Он токсичен, может быть причиной головных болей, тошноты, головокружений и т.д.На самом деле, все опасности влияния вредных пищевых добавок до конца не изучены. С каждым годом семейство этих химических соединений пополняется все новыми и новыми членами. Поэтому следите внимательно за тем, что появляется на Вашем столе.