Названо эффективное средство для омоложения кожи

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Маски из овсянки творят настоящие чудеса.Для того чтобы кожа лица оставалась упругой и сияющей, ее надо регулярно баловать масками. Многие женщины отмечают особенный эффект после использования овсяных хлопьев.Они являются основным ингредиентом для “салата красоты”, но не менее благоприятно действуют на кожу при наружном применении. В них содержатся антиоксиданты, препятствующие старению, микроэлементы, тонизирующие кожу и полисахариды, являющиеся прекрасным увлажнителем.В овсянке имеется большое количество витаминов группы В, оказывающих противовоспалительный эффект, снимающих шелушение и нормализующих обменные процессы. Овсяные хлопья стоят недорого, но весьма эффективны. Чтобы приготовить маски для лица из овсяных хлопьев понадобится “Геркулес”, а не пакетики, в которых находится каша быстрого приготовления.Кому подходитОсобенность овсяных хлопьев в том, что они подойдут обладательницам кожи любого типа. Подросткам, имеющим проблемную кожу, овсянка поможет избавиться от угревой сыпи и черных точек. Девушки, страдающие от шелушения, почувствуют удивительный эффект увлажненности и отсутствие раздражения. На жирной коже очистятся поры, исчезнет нездоровый блеск. Зрелые дамы заметят, что лицо обрело тонус и стало более упругим. Нормальная кожа станет мягче и получит необходимое питание.ПодготовкаВолосы убираются под повязку или косынку, а лицо очищается. Пальцами выполняется легкий массаж, разогревающий кожу. На несколько минут на лицо накладывается полотенце смоченное теплой водой. При наличии свободного времени можно принять душ либо распарить лицо над миской с горячей водой. Это позволит коже впитать максимум полезных веществ.Маска из овсянки для проблемной кожиИнгредиенты: понадобится 1 чашка овсяных хлопьев, по столовой ложке пищевой соды и морской соли. Все вместе перемолоть в блендере, как следует перемешать и высыпать в банку с закручивающейся крышкой. Для приготовления маски небольшое количество смеси разводится теплым молоком или подогретой простоквашей до консистенции густого крема. Маска наносится на подготовленное лицо. Через 8-10 минут смыть теплой водой, смазать кожу питательным кремом.Маска из овсянки для сухой кожиИнгредиенты: овсяные хлопья, жидкий мед. По желанию можно добавить оливковое, миндальное масло и натуральный йогурт. Все вместе перемешивается до получения густой липкой массы. Она наносится на очищенное лицо на 15-20 минут, после чего необходимо смыть ее теплой водой. Такая маска поможет улучшить цвет лица и обладает питательными свойствами.Маска из овсянки для зрелой кожиИнгредиенты: овсяные хлопья, заваренный черный или зеленый чай. Потребуется 2 ст.л овсяных хлопьев и небольшое количество заварки. В зеленом чае содержится большое количество антиоксидантов, оказывающих омолаживающее воздействие. Черный чай улучшает цвет лица.