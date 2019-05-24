Ученые вычислили гены, отвечающие за старение

Учёные смогли выделить 60 транскриптомов.Международная группа ученых из США и России определили препараты, которые способны продлевать жизнь и и замедлять старение. Результаты исследования опубликованы в издании Scientific Reports.В ходе исследования была определена «универсальная программа старения» на основе анализа активности генов у долгоживущих и обычных нематод (круглые черви) с увеличением возраста.Учёные смогли выделить 60 транскриптомов, совокупность молекул РНК, образующихся при работе генов, у нематод Caenorhabditis elegans. Они нашли их у нематод разного возраста, в том числе и у четырёх долгожителей с продолжительностью жизни в 2,2-9,4 раза выше, чем у обычных нематод.С возрастом концентрация различных транскриптов изменяется. Эти изменения оказались схожи у разных видов червей. Учёные заключили, что такая закономерность объясняется программой старения. Последующий анализ показал, что за биологический возраст отвечает 71 ген.Всё исследование помогает понять, какие именно вмешательства смогут привести к значительному увеличению продолжительности жизни.В итоге, исследователи определили препараты, которые вызывают обратные процессу старения изменения в РНК человека. Речь шла о препаратах, одобренных американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Самыми многообещающими среди них оказались анизомицин, альстерпауллон, азацитидин и метамизол.