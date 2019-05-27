Эти продукты существенно вредят мужскому здоровью

Состав и количество гормонов в мужском и женском организме сильно разнятся, следовательно, питание должно отличаться. Ведь некоторые продукты блокируют выработку тестостерона — главного мужского гормона.Тестостерон оказывает колоссальное влияние на качество потенции сильного пола, активность в сексуальной жизни и способность к зачатию, поддержание мышечной ткани и костного скелета.Одни из самых опасных для мужчин продуктов — жиры, к их потреблению надо подходить очень осторожно. Омега-6 при избыточном потреблении нарушают работу яичек и приводят к уменьшению их размера. Тайваньские исследователи выяснили, что мучные изделия и выпечка способствуют образованию жировой прослойки и уменьшению мышечной массы.Еще один враг тестостерона — мясо, точнее, его избыток в питании. Пагубно действует на мужской гормон и спиртное, способствуя выработке эстрогенов. Крайне полезны для мужчин зеленые овощи и травы, кроме мяты — эта трава блокирует необходимые мужчинам гормоны.