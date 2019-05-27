Эти продукты существенно вредят мужскому здоровью
Тестостерон оказывает колоссальное влияние на качество потенции сильного пола, активность в сексуальной жизни и способность к зачатию, поддержание мышечной ткани и костного скелета.
Одни из самых опасных для мужчин продуктов — жиры, к их потреблению надо подходить очень осторожно. Омега-6 при избыточном потреблении нарушают работу яичек и приводят к уменьшению их размера. Тайваньские исследователи выяснили, что мучные изделия и выпечка способствуют образованию жировой прослойки и уменьшению мышечной массы.
Еще один враг тестостерона — мясо, точнее, его избыток в питании. Пагубно действует на мужской гормон и спиртное, способствуя выработке эстрогенов. Крайне полезны для мужчин зеленые овощи и травы, кроме мяты — эта трава блокирует необходимые мужчинам гормоны.
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