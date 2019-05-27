Женщины с апноэ особенно сильно рискуют пострадать от рака

У людей с апноэ – кратковременными остановками дыхания во сне рак – рак обнаруживают чаще, чем у людей без апноэ. Особенно сильно при этом рискуют женщины, показало исследование.

Ночное апноэ характеризуется нарушением дыхания во время сна, которое прекращается на несколько секунд. Его симптомами являются храп, плохое качество сна и чувство разбитости по утрам. Сотрудники Европейского фонда Lung установили корреляцию между наличием у человека апноэ и его риском пострадать от рака. Согласно полученным данным, о которых пишет Medicalxpress, женщины и мужчины с апноэ чаще получают онкологические диагнозы в сравнении с теми, кто спит спокойно. В особенности, как оказалось, при наличии апноэ рискуют потерять здоровье из-за опухоли женщины.

Прежде чем прийти к подобному заключению, специалисты проанализировали данные о 19 000 человек. Исследователи приняли в расчет особенности питания испытуемых, наличие у них вредных привычек, а также их вес. Но и после того, как были исключены эти факторы влияния на развитие рака, оказалось, что у женщин с апноэ сохраняется особенно высокий риск пострадать от онкологии.

«Мы полагаем, что апноэ у женщин, в особенности, его тяжелая форма, может являться индикатором рака», - отметил соавтор исследования профессор Афанасий Патака из Университета Аристотеля в Салониках.

Вместе с тем ученые оговариваются, что для подтверждения выявленной ими закономерности необходимы дополнительные исследования.
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