Женщины с апноэ особенно сильно рискуют пострадать от рака

У людей с апноэ – кратковременными остановками дыхания во сне рак – рак обнаруживают чаще, чем у людей без апноэ. Особенно сильно при этом рискуют женщины, показало исследование.Ночное апноэ характеризуется нарушением дыхания во время сна, которое прекращается на несколько секунд. Его симптомами являются храп, плохое качество сна и чувство разбитости по утрам. Сотрудники Европейского фонда Lung установили корреляцию между наличием у человека апноэ и его риском пострадать от рака. Согласно полученным данным, о которых пишет Medicalxpress, женщины и мужчины с апноэ чаще получают онкологические диагнозы в сравнении с теми, кто спит спокойно. В особенности, как оказалось, при наличии апноэ рискуют потерять здоровье из-за опухоли женщины.Прежде чем прийти к подобному заключению, специалисты проанализировали данные о 19 000 человек. Исследователи приняли в расчет особенности питания испытуемых, наличие у них вредных привычек, а также их вес. Но и после того, как были исключены эти факторы влияния на развитие рака, оказалось, что у женщин с апноэ сохраняется особенно высокий риск пострадать от онкологии.«Мы полагаем, что апноэ у женщин, в особенности, его тяжелая форма, может являться индикатором рака», - отметил соавтор исследования профессор Афанасий Патака из Университета Аристотеля в Салониках.Вместе с тем ученые оговариваются, что для подтверждения выявленной ими закономерности необходимы дополнительные исследования.