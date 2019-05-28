Развенчан миф о пользе красного вина

Изучили данные свыше 400 тысяч человек.Американские ученые опровергли заявление специалистов из Кембриджского университета о том, что без вреда для здоровья можно пить пять бокалов красного вина в неделю.Оказалось, что даже от малых доз не очень крепкого алкоголя возрастает риск смерти. К такому выводу пришли эксперты из Вашингтонского университета.Они изучили данные свыше 400 тысяч человек и выяснили, что даже одна-две порции спиртного четыре раза в неделю повышает возможность преждевременного летального исхода на 20 процентов.Стоит отметить, что по мере старения человека риск смерти увеличивается еще сильнее. При этом молодым людям так же не стоит злоупотреблять алкоголем.