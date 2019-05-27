Названы риски болезней по группе крови

Группы крови классифицируются по системе AB0.

Знать свою группу крови надо хотя бы для того, чтобы оценить риск развития некоторых заболеваний. Исследования подтверждают, что люди с той или иной группой крови склонны к повышенному риску развития опасных болезней. Знание своих уязвимых мест поможет в ранней профилактике заболеваний.

Группы крови классифицируются по системе AB0, составленной ученым Карлом Ландштейнером в 1900 году. Согласно ей, есть четыре комбинации: первая группа (0), вторая группа (A), третья — (B) и четвертая группа (AB). Первая — самая распространенная, четвертую имеют лишь 4% населения Земли.

Также существует резус-фактор (Rh) — антиген на поверхности красных кровяных телец — эритроцитов. Он бывает положительным и отрицательным.

Деменция

Наиболее подвержены старческой деменции и потери памяти люди с IV группой крови. По данным исследований, обладатели этой группы крови имеют 82% риск развития этих недугов. Связано это с тем, что у этих людей обычно выше содержание особого типа белка, влияющего на свертываемость крови, который влияет на деменцию.

Сердечно-сосудистые заболевания

Ученые из Университета Пенсильвании выяснили, что у обладателей I группы крови реже встречаются сердечные приступы. Большинство людей с геном Adamts7 имеют повышенный риск сердечных приступов. Однако при первой группе крови увеличение такого риска не фиксируется. По данным автора исследования профессора Мюрадэя Риайли, люди с кровью I группы менее подвержены риску смерти от малярии, но более уязвимы для холеры и язв желудка.

Инсульт

Менее подвержены инсульту обладатели I группы крови — риск всего 9%. Что обусловливает эту закономерность, пока не ясно.

Тромбы

Обладатели крови II, III и IV типов имеют на 40% более высокий риск развития тромбов головного мозга, чем люди с I группой. IV группа крови повышает риск развития тромбоза на 20%, лишний вес — на 16%, а курение на 6%.

Онкология

Ученые в Каролинском институте в Швеции пришли к выводу, что II группа крови повышает риск развития рака желудка на 20%. Однако люди с I группой крови менее устойчивы к бактериям Helicobacter pylori, которые вызывают гастрит и язву желудка. Кроме того, обладатели крови I и II типов более подвержены раку поджелудочной железы и яичников. А люди с типом крови I менее устойчивы перед норовирусом (Caliciviridae, вызывает небактериальные эпидемии желудочно-кишечных заболеваний).
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил kruzka в категорию Кардиология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь