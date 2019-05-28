Врачи назвали продукты, помогающие при бессоннице

Что полезно есть перед сном.Специалисты назвали ряд продуктов, которые способствуют крепкому сну. В данный список попали те виды пищи, в составе которых имеется большое количество аминокислот, синтезирующих мелатонин.Недавно ученые поделились списком продуктов, которые могут эффективно стимулировать крепкий сон. Профессор Сергей Бельман, сотрудник исследовательского медицинского университета, утверждает, что рассматриваемые советы больше всего подойдут тем людям, которые придерживаются определенного режима, однако не могут найти достаточно времени для сна.В первую очередь стоит сосредоточиться на продуктах, богатых аминокислотой триптофаном. Она принимает весьма важное участие в синтезе гормона мелатонина. Данное вещество в больших количествах имеется в чёрной, а также красной икре. Кроме того его можно получить из миндаля, кешью, фисташек и арахиса.Ещё одним его источником могут стать курица, индейка и говядина. С бессонницей поможет справиться и стакан теплого молока. В том случае, если рассматриваемые продукты не оказывают положительного влияния на сон, следует проконсультироваться с врачом.