Развенчан популярный миф о сахарозаменителях

Диетолог поведал о похудении с присутствием сладостей в рационе.Диетологи объяснили, можно ли похудеть людям, не привыкшим к отсутствию сладостей в рационе. В частности, был развенчан самый стойкий миф о сахарозаменителях, есть ли от них толк.Российский диетолог Валентина Спирина рассказала о влиянии сахарозаменителей на снижение веса. Она рассудила так: человек с пищей съедает в день до 100 граммов сахара, что в калориях равно 500. Врач сделала вывод, что, избавившись от этих 500 калорий, похудеть вполне возможно. При этом не нужно терпеть лишений.Спирина уточнила, что и на сладостях похудеть можно, если использовать как добавку строго сахарозаменители с нулевой калорийностью. Тогда вы испытаете дефицит калорий и сможете без особых проблем снизить вес. Правда, диетолог не уточнила, какие именно заменители сахара могут дать такой эффект. Однако все же предостерегла: заменив сахар фруктозой – фруктовым сахаром, похудеть не получится никак. Все потому, что и глюкоза, и фруктоза имеют одинаковый потенциал для превращения в жир.Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста!