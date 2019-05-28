Эти продукты лучше не есть натощак

Диетологи не рекомендуют.Боль в животе и болезни ЖКТ – это может быть итогом того, что с утра на пустой желудок были съедены неподходящие продукты. Специалисты в области питания назвали типы продуктов, которые не стоит употреблять натощак.Продукты, вызывающие рост кислоты. Кофе, сладости, консервы, колбаса – все эти продукты, съедаемые на пустой желудок, вызывают активную выработку в нем кислоты. Привычка есть их натощак способна приводить к развитию болевых спазмов, изжоги, гастрита. При уже имеющихся гастрите и язве патологические состояния могут усугубляться.Фрукты. Насыщенные сахаром и кислотами фрукты, съеденные на пустой желудок, могут спровоцировать немало неприятностей. Резкий всплеск сахара и инсулина в крови, вероятное повреждение слизистой оболочки – это можно заполучить, съев голодным яблоко или апельсин. Любителям фруктов эксперты советуют сочетать их с творогом, сыром или йогуртом. Так можно избежать резкого роста глюкозы, и такой микс дает чувство сытости на длительное время.Острое. Блюда, содержащие много специй, также не подходят для употребления на пустой желудок. По словам медиков, острая пища должна поступать в желудок, когда его стенки уже защищены. Такую защиту органу обеспечивают молочные продукты.Мучные десерты и выпечка. Готовые пирожные и торты, в большом количестве населяющие прилавки магазинов, изготовляются с использованием добавок категории Е. Сюда могут входить пищевые красители, эмульгаторы, ароматизаторы, стабилизаторы и подкислители. Даже домашняя выпечка не застрахована от содержания подобных добавок, которые могут находиться в сухих смесях для выпечки, кремах-полуфабрикатах, маргарине и так далее. Употребление этих изделий на пустой желудок может вызывать обострение болезней ЖКТ, в частности, гастрита.Крекеры, чипсы, сушки. Главная проблема таких закусок в том, что они изобилуют «быстрыми» углеводами, которые резко повышают уровень сахара в крови. При этом в них нет витаминов и белков, которые бы замедляли выработку глюкозы. Чем съедать на пустой желудок магазинное печенье или сушку, лучше съесть бутерброд из куска цельнозернового хлеба с индейкой или курицей.