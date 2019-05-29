Врачи назвали первые симптомы аппендицита
Аппендицит – это воспаление червеобразного отростка слепой кишки. Аппендикс представляет собой придаток толстой кишки длиной около 8 см. Он является частью иммунной системы человека, выполняя примерно те же функции для кишечника, что и миндалины для легких. Впрочем, как показывает опыт, мы вполне можем жить без него.
Аппендицит: причины возникновения
Точные причины аппендицита медиками установить пока не удалось. Существует предположение, что риску воспаления червеобразного отростка больше подвержены люди с хроническим очагом воспаления в организме (аденоидами, кариесом, ангиной). Врачи объясняют это попыткой лимфоидной ткани аппендикса справиться с постоянной инфекцией. В результате отросток часть удара берет на себя, из-за чего и развивается воспаление, способное привести к перитониту.
Основные признаки аппендицита
Явные признаки аппендицита следующие:
Тупая боль возле пупка или верхней части живота, которая становится острой, опускаясь в нижнюю правую часть живота. Обычно это первый симптом;
Потеря аппетита;
Тошнота и/или рвота вскоре после того, как началась боль в животе;
Отек брюшной полости;
Повышение температуры.
Почти в половине случаев основные симптомы аппендицита включают:
Тупую или острую боль в верхней или нижней части живота, спины или прямой кишки;
Болезненное и/или затрудненное мочеиспускание;
Рвоту, которая предшествует боли в животе;
Сильные судороги;
Запор или диарею;
Теперь вы знаете, как болит аппендицит. Если у вас есть какие-либо из перечисленных симптомов, немедленно обратитесь к врачу, потому что своевременная диагностика и лечение очень важны. Не ешьте, не пейте и не используйте обезболивающие, антацидные, слабительные средства или грелки, которые могут привести к разрыву воспаленного отростка.
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