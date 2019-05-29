Врачи назвали первые симптомы аппендицита

Узнайте, как болит аппендицит.Аппендицит – это воспаление червеобразного отростка слепой кишки. Аппендикс представляет собой придаток толстой кишки длиной около 8 см. Он является частью иммунной системы человека, выполняя примерно те же функции для кишечника, что и миндалины для легких. Впрочем, как показывает опыт, мы вполне можем жить без него.Аппендицит: причины возникновенияТочные причины аппендицита медиками установить пока не удалось. Существует предположение, что риску воспаления червеобразного отростка больше подвержены люди с хроническим очагом воспаления в организме (аденоидами, кариесом, ангиной). Врачи объясняют это попыткой лимфоидной ткани аппендикса справиться с постоянной инфекцией. В результате отросток часть удара берет на себя, из-за чего и развивается воспаление, способное привести к перитониту.Основные признаки аппендицитаЯвные признаки аппендицита следующие:Тупая боль возле пупка или верхней части живота, которая становится острой, опускаясь в нижнюю правую часть живота. Обычно это первый симптом;Потеря аппетита;Тошнота и/или рвота вскоре после того, как началась боль в животе;Отек брюшной полости;Повышение температуры.Почти в половине случаев основные симптомы аппендицита включают:Тупую или острую боль в верхней или нижней части живота, спины или прямой кишки;Болезненное и/или затрудненное мочеиспускание;Рвоту, которая предшествует боли в животе;Сильные судороги;Запор или диарею;Теперь вы знаете, как болит аппендицит. Если у вас есть какие-либо из перечисленных симптомов, немедленно обратитесь к врачу, потому что своевременная диагностика и лечение очень важны. Не ешьте, не пейте и не используйте обезболивающие, антацидные, слабительные средства или грелки, которые могут привести к разрыву воспаленного отростка.