Эндокринологи назвали первые симптомы сахарного диабета

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Усталость, слабость и нежелание что-либо делать после еды – нормальное явление.После приема пищи кровь отступает от головного мозга и направляется к органам пищеварения, чтобы те лучше справлялись.Но ученые университета Майца заявляют, что в этом всём есть один нюанс, к которому стоит присмотреться.По версии медиков, усталость после еды может объясняться не только перееданием, но и серьезными заболеваниями. Употребление еды всегда сопровождается увеличение содержание сахара в крови.В нормально ситуации, после приема пищи человек должен приходить в норму в течение двух часов, но если организму требуется больше времени, следует измерить уровень сахара в крови, заявляют специалисты университета.Продолжительная слабость может являться признаком диабета. При диабете, повышается уровень сахара в крови, вследствие чего, организму требуется больше времени, чтобы справится с поступившей в организм пищей.Медики отмечают, что повышение уровня сахара может варьироваться в зависимости от конкретной вида еды.Подобные заболевания очень важно обнаружить на начальной стадии.Исследования, проводимые на больных диабетом людях, показывают, как с развитием данного отклонения ухудшается самочувствие пациентов: ухудшается работа сердца, разрушается структура кровеносных сосудов глаз, нарушение слуха, повышается вероятность инсульта, усиливается эректильная дисфункция.