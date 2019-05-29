Эндокринологи назвали первые симптомы сахарного диабета
После приема пищи кровь отступает от головного мозга и направляется к органам пищеварения, чтобы те лучше справлялись.
Но ученые университета Майца заявляют, что в этом всём есть один нюанс, к которому стоит присмотреться.
По версии медиков, усталость после еды может объясняться не только перееданием, но и серьезными заболеваниями. Употребление еды всегда сопровождается увеличение содержание сахара в крови.
В нормально ситуации, после приема пищи человек должен приходить в норму в течение двух часов, но если организму требуется больше времени, следует измерить уровень сахара в крови, заявляют специалисты университета.
Продолжительная слабость может являться признаком диабета. При диабете, повышается уровень сахара в крови, вследствие чего, организму требуется больше времени, чтобы справится с поступившей в организм пищей.
Медики отмечают, что повышение уровня сахара может варьироваться в зависимости от конкретной вида еды.
Подобные заболевания очень важно обнаружить на начальной стадии.
Исследования, проводимые на больных диабетом людях, показывают, как с развитием данного отклонения ухудшается самочувствие пациентов: ухудшается работа сердца, разрушается структура кровеносных сосудов глаз, нарушение слуха, повышается вероятность инсульта, усиливается эректильная дисфункция.
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Добавил sigivigi в категорию Кардиология
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