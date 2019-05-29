Врачи рассказали, как снизить артериальное давление без лекарств

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Снизить повышенное артериальное давление можно не только при помощи лекарственны средств, но и регулярно употребляя некоторые продукты.Специи не являются исключением. Конечно, они полностью не заменят препаратов от гипертонии, однако помогут организму самостоятельно снижать повышенное давление.На первых позициях среди специй, которые рекомендованы специалистами для снижения повышенного артериального давления, находится кардамон, который обладает мощным диуретическим эффектом.Расслаблять и расширять сосуды помогает всем известный чеснок, его способность снижать давление трудно переоценить. Еще один «передовик» в борьбе с гипертонией известен всем- это имбирь, который блокирует кальцевые каналы, действуя, как некоторые лекарственные средства от гипертонии, а также чистит сосуды, что не дает образовываться в них тромбам.Действие такой специи, как корица для снижения повышенного артериального давления, дает удивительный результат. Регулярное употребление этой специи снижает давление более, чем на 5 мм ртутного столба, что подтверждено клиническими исследованиями. Такой компонент, как капсаицин, содержится в красном или кайенском перце.Именно он оказывает воздействие на сенсорные нервные окончания, расслабляя напряженные сосуды. И также хорошо снижает повышенное артериальное давление и куркума за счет своих противовоспалительных свойств, которые не дают артериям стать ригидными. Черный перец также незаменим при гипертонии, он содержит массу калия, который выводит соль из организма.Напомним, повышенное артериальное давление встречается у многих. Не все знают, что помимо препаратов есть продукты, которые помогут привести давление в норму. Специалисты рассказали, что стоит добавить в свой рацион для нормализации артериального давления.