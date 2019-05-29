Врач рассказал, сколько можно загорать без риска развития рака
Врач-дерматовенеролог Дмитрий Серов рассказал, сколько можно находиться на солнце без специальных защитных средств, чтобы избежать появления ранних морщин и развития рака.
По словам специалиста, люди со светлым фенотипом (светлые волосы и кожа, голубые или светло-серые глаза) больше подвержены солнечным ожогам и меланоме, так как их кожа вырабатывает меньше меланина.
Дерматовенеролог советует людям этого фенотипа находиться на солнце без специального защитного крема не дольше 5–7 минут.
Кроме того, длительное пребывание на солнце без крема опасно и для других фенотипов. Из-за злоупотребления ультрафиолетом у них может развиться меланома
Риску развития рака кожи подвержены и любители солярия. Если его посещать чаще чем 20 раз в год, вероятность возникновения онкологии удваивается.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил penal в категорию Онкология
Добавить комментарий