Врач рассказал, сколько можно загорать без риска развития рака

Как избежать появления морщин.Врач-дерматовенеролог Дмитрий Серов рассказал, сколько можно находиться на солнце без специальных защитных средств, чтобы избежать появления ранних морщин и развития рака.По словам специалиста, люди со светлым фенотипом (светлые волосы и кожа, голубые или светло-серые глаза) больше подвержены солнечным ожогам и меланоме, так как их кожа вырабатывает меньше меланина.Дерматовенеролог советует людям этого фенотипа находиться на солнце без специального защитного крема не дольше 5–7 минут.Кроме того, длительное пребывание на солнце без крема опасно и для других фенотипов. Из-за злоупотребления ультрафиолетом у них может развиться меланомаРиску развития рака кожи подвержены и любители солярия. Если его посещать чаще чем 20 раз в год, вероятность возникновения онкологии удваивается.