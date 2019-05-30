Назван напиток, который категорически противопоказан людям с гипертонией

Самолечение при таких серьезных заболеваний, как гипертония может привести к совершенно обратному эффекту, отмечают специалисты, вместо снижения повышенного артериального давления можно заработать гипертонический криз.Примером достижения такого результата стал пожилой житель Канады, который решил поддержать свой организм чаем, содержащим экстракт корня солодки. После ежедневного употребления этого напитка в течение двух недель, канадец оказался в реанимации.Ему был диагностирован острый гипертонический криз. Мужчина обнаружил, что стал плохо себя чувствовать плохо еще с самого начала дня, головные боли стали ежедневным мучением, а когда у него начался сильный отек ног и светобоязнь, канадец наконец-то обратился к медикам.Врачи установили, что прием чая с солодкой привел к тому, что у мужчины начали отказывать почки, его артериальное давление подскакивало до 210 мм ртутного столба и не снижалось менее 180 мм.Как отмечают специалисты, высокие дозы корня солодки не способствуют снижению повышенного артериального давления, а, наоборот, повышают его. Это касается и некоторых других отваров из трав, которые больные используют для самостоятельного лечения при гипертонии.