Назван напиток, который категорически противопоказан людям с гипертонией
Примером достижения такого результата стал пожилой житель Канады, который решил поддержать свой организм чаем, содержащим экстракт корня солодки. После ежедневного употребления этого напитка в течение двух недель, канадец оказался в реанимации.
Ему был диагностирован острый гипертонический криз. Мужчина обнаружил, что стал плохо себя чувствовать плохо еще с самого начала дня, головные боли стали ежедневным мучением, а когда у него начался сильный отек ног и светобоязнь, канадец наконец-то обратился к медикам.
Врачи установили, что прием чая с солодкой привел к тому, что у мужчины начали отказывать почки, его артериальное давление подскакивало до 210 мм ртутного столба и не снижалось менее 180 мм.
Как отмечают специалисты, высокие дозы корня солодки не способствуют снижению повышенного артериального давления, а, наоборот, повышают его. Это касается и некоторых других отваров из трав, которые больные используют для самостоятельного лечения при гипертонии.
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Добавил klava в категорию Кардиология
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