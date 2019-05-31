Медики подсказали, чем лечить сезонную аллергию

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Как проявляется недуг.При первых симптомах, напоминающих простуду, весной и летом следует проанализировать свое состояние — возможно, это аллергия.В последние дни мая количество пыльцы в воздухе достигает пика, а это значит, что наступает сезон аллергии на цветущие деревья и травы. Недуг проявляется в виде ринита (насморка), кашля, слезящихся и зудящих глаз, отеков. Последствия могут быть и более серьезными, поэтому американские эксперты поделились простыми способами, как минимизировать контакт с веществами — возбудителями аллергий.Сезонная аллергия чаще всего вызывается пыльцой деревьев, трав, сорняков. Она возникает при контакте с пыльцой безопасных, на первый взгляд, растений, таких как амброзия, пырей, клен, ива, дуб, тополь. Таким же образом организм может реагировать и на споры плесени, пылевых клещый, тараканов и кошек, собак и грызунов. Известны и аллергии на солнце, на холод и, конечно же, многочисленные пищевые аллергии. Это состояние опасно как для детей, так и для взрослых.Наиболее популярны безрецептурные медикаменты для лечения симптомов сезонной аллергии — это антигистаминные препараты длительного действия, такие как Лоратадин, Цетиризин, и стероидные препараты, такие как Флютиказон (флютиказона фуроат и др.). Определить и назначить лечение аллергии может только врач-специалист. Однако обезопасить себя от экспозиции аллергенам под силу каждому. Для этого рекомендуют:Определить, насколько загрязнен пыльцой ваш район.Если вокруг дома буйствует растительность, сократите время пребывания на улице.Старайтесь не выходить на улицу с 5 до 10 часов утра и вечером — это самое опасное время для аллергиков.Одевайтесь, как кинозвезда, которая желает остаться неузнанной: носите большие солнцезащитные очки и шляпы с широкими полями.Выбирайте одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или модный лен, вместо синтетики.Не открывайте окна авто, пользуйтесь кондиционером.Уменьшите количество металлических аксессуаров, которые соприкасаются с кожей: застежки на брюках, заколки для волос.Дома:Держите окна закрытыми.Используйте кондиционер вместо приточной вентиляции.Снимайте обувь у входа.Войдя в дом, примите душ и вымойте голову.Купите HEPA фильтр (он может быть встроен в пылесос, систему очистки воздуха и т. д.)Чаще стирайте домашнее белье в машине или горячей воде.