Медики рассказали, как избавиться от болей в спине за 5 минут

Оздоровительную систему разработал японский врач Тошики Фукуцудзи.Причиной болей в спине могут стать сон на неудобной кровати, чрезмерная физическая нагрузка, тяжелый труд и другие факторы.Врач из Японии предлагает простое упражнение, которое можно выполнять дома с помощью подручных средств. Оно снимает напряжение и давление с позвоночника, расслабляет мышцы.Понадобятся полотенце, лента или веревка для завязывания и ровная поверхность.Как выполнять упражнение?Плотно скрутите полотенце в виде валика, завяжите его летной или веревкой.Затем лягте на ровную поверхность и подложите скрученное полотенце под спину на уровне пупка.Ноги расположите на ширине плеч и поверните ступни внутрь так, чтобы пальцы соприкасались.Вытяните руки над головой, положите их ладонями вниз. При этом мизинцы должны соприкасаться, а большие пальцы ладоней смотреть в стороны.В таком положении пребывайте 5 минут. По завершении резко не поднимайтесь: для начала повернитесь на бок, сделайте несколько вдохов, сядьте, затем можете вставать.