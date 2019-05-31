Причины появления и как избавится от язв на языке

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Дефекты эрозивного характера появляются на слизистой оболочке рта по разным причинам.Это может быть следствием болезней полости рта, результатом внешнего воздействия или симптомом общего заболевания организма. В данной статье мы остановимся на каждой из них и узнаем, как язва на языке лечится в домашних условиях.Причины образования язвочекЛечение дает результат, если сразу установить, чем обусловлена болезнь. Нарывы на языке сопровождаются воспалением и болью и возникают по нижеследующим причинам.Болезни полости ртаК болезням полости рта относятся: Афтозный стоматит. Может иметь хроническую форму с периодами обострения и ремиссии. При заболевании на языке и во рту появляются небольшие язвочки — «афты». Их может быть несколько или только одна.При приеме пищи нарывы болят и затрудняют речь. Заживают они за неделю, но при осложняющих факторах могут не затягиваться месяц, тогда не исключается появление рубцов. Герпетический стоматит. Мелкие язвочки в этом случае похожи на высыпания герпеса. Основание ранок имеет сероватый оттенок, а их границы размыты.Высыпка, поражающая нижнюю часть языка, заживает без образования шрамов за 7-10 дней. Простой стоматит. Характеризуется появлением 1-3 язвочек одновременно. Середина ранок затянута тонкой белой или серовато-желтой пленкой.Кандидозный (грибковый) стоматит. Из-за гнойничков белого цвета его еще называют молочницей. Белый налет покрывает всю слизистую ротовой полости и язык. Заболеванием чаще страдают маленькие дети, но им болеют и взрослые. Афты Беднара. Считается детским заболеванием, при котором нарывы покрывает светло-желтый налет.Причины язвы на языке у ребенка обусловлены недостаточной гигиеной ротовой полости. На заметку! Разновидность нарыва определяется его внешнему виду, периоду заживления и методам борьбы с недугом. Ранки отличаются по форме, цвету и глубине поражения слизистой ткани.Травмы слизистой ткани Травмы слизистой образуются в результате следующих действий: нечаянного прикуса языка зубами; травм, причиненных слишком жесткой зубной щеткой или острым краем зуба или пломбы; раздражения языка едким лекарством или пищевым продуктом; использования некачественно сделанных зубных протезов или систем исправления прикуса; повреждения языка инструментами, которыми пользуется стоматолог.Ранки травматического происхождения не так болезненны, как появляющиеся по причине заболеваний ротовой полости. Если устранить травмирующий фактор и избегать горячей, острой и кислой пищи, то проблема исчезает достаточно быстро.Лечение язв на языке Методы устранения проблемы зависят от правильно поставленного диагноза. В зависимости от него применяются необходимые внутренние препараты и наружные средства. Местное лечение, которое снимает воспаление, боль и стимулирует восстановление тканей, является одинаковым для всех случаев.Обратите внимание! Общие приемы лечения всех видов стоматита включают обработку слизистой антибактериальными и антисептическими препаратами. Назначается прием витаминных комплексов, которые помогают поднять иммунитет и восстановить поврежденные ткани. При сильных болях применяются местные обезболивающие средства.Небольшие ранки травматического происхождения, которые не вызывают сильных болей, обычно заживают без посторонней помощи.Для обработки ранок слизистой языка используются следующие средства:Перекись водорода. Ею обрабатывают нарывы несколько раз в течение дня.Зеленка. Вызывает незначительные болезненные ощущения, но славится прекрасным антисептическим действием.Дексометазон в виде геля или мази.Гели с лидокаином.Холесал.Раствор пищевой соды.Раствор хлоргексидина, приготовленный для полосканий.Разведенный в воде фурацилин.В домашних условиях лечить язвы на языке помогают отвары трав. Антисептические и заживляющие свойства присущи таким растениям: календуле и аптечной ромашке; коре дуба и зверобою; шалфею и чабрецу. Как только вам станет известна причина образования язв на языке, немедленно приступайте к лечению. В таком случае заживление ранок произойдет быстрее, и не будет сопровождаться осложнениями. Болейте, как можно меньше!