Причины появления и как избавится от язв на языке
Это может быть следствием болезней полости рта, результатом внешнего воздействия или симптомом общего заболевания организма. В данной статье мы остановимся на каждой из них и узнаем, как язва на языке лечится в домашних условиях.
Причины образования язвочек
Лечение дает результат, если сразу установить, чем обусловлена болезнь. Нарывы на языке сопровождаются воспалением и болью и возникают по нижеследующим причинам.
Болезни полости рта
К болезням полости рта относятся: Афтозный стоматит. Может иметь хроническую форму с периодами обострения и ремиссии. При заболевании на языке и во рту появляются небольшие язвочки — «афты». Их может быть несколько или только одна.
При приеме пищи нарывы болят и затрудняют речь. Заживают они за неделю, но при осложняющих факторах могут не затягиваться месяц, тогда не исключается появление рубцов. Герпетический стоматит. Мелкие язвочки в этом случае похожи на высыпания герпеса. Основание ранок имеет сероватый оттенок, а их границы размыты.
Высыпка, поражающая нижнюю часть языка, заживает без образования шрамов за 7-10 дней. Простой стоматит. Характеризуется появлением 1-3 язвочек одновременно. Середина ранок затянута тонкой белой или серовато-желтой пленкой.
Кандидозный (грибковый) стоматит. Из-за гнойничков белого цвета его еще называют молочницей. Белый налет покрывает всю слизистую ротовой полости и язык. Заболеванием чаще страдают маленькие дети, но им болеют и взрослые. Афты Беднара. Считается детским заболеванием, при котором нарывы покрывает светло-желтый налет.
Причины язвы на языке у ребенка обусловлены недостаточной гигиеной ротовой полости. На заметку! Разновидность нарыва определяется его внешнему виду, периоду заживления и методам борьбы с недугом. Ранки отличаются по форме, цвету и глубине поражения слизистой ткани.
Травмы слизистой ткани Травмы слизистой образуются в результате следующих действий: нечаянного прикуса языка зубами; травм, причиненных слишком жесткой зубной щеткой или острым краем зуба или пломбы; раздражения языка едким лекарством или пищевым продуктом; использования некачественно сделанных зубных протезов или систем исправления прикуса; повреждения языка инструментами, которыми пользуется стоматолог.
Ранки травматического происхождения не так болезненны, как появляющиеся по причине заболеваний ротовой полости. Если устранить травмирующий фактор и избегать горячей, острой и кислой пищи, то проблема исчезает достаточно быстро.
Лечение язв на языке Методы устранения проблемы зависят от правильно поставленного диагноза. В зависимости от него применяются необходимые внутренние препараты и наружные средства. Местное лечение, которое снимает воспаление, боль и стимулирует восстановление тканей, является одинаковым для всех случаев.
Обратите внимание! Общие приемы лечения всех видов стоматита включают обработку слизистой антибактериальными и антисептическими препаратами. Назначается прием витаминных комплексов, которые помогают поднять иммунитет и восстановить поврежденные ткани. При сильных болях применяются местные обезболивающие средства.
Небольшие ранки травматического происхождения, которые не вызывают сильных болей, обычно заживают без посторонней помощи.
Для обработки ранок слизистой языка используются следующие средства:
Перекись водорода. Ею обрабатывают нарывы несколько раз в течение дня.
Зеленка. Вызывает незначительные болезненные ощущения, но славится прекрасным антисептическим действием.
Дексометазон в виде геля или мази.
Гели с лидокаином.
Холесал.
Раствор пищевой соды.
Раствор хлоргексидина, приготовленный для полосканий.
Разведенный в воде фурацилин.
В домашних условиях лечить язвы на языке помогают отвары трав. Антисептические и заживляющие свойства присущи таким растениям: календуле и аптечной ромашке; коре дуба и зверобою; шалфею и чабрецу. Как только вам станет известна причина образования язв на языке, немедленно приступайте к лечению. В таком случае заживление ранок произойдет быстрее, и не будет сопровождаться осложнениями. Болейте, как можно меньше!
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