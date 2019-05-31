Ученые нашли еще один способ похудеть без диет и спорта

Ученые из Принстонского Университета в США нашли новый «генный» ключ к похудению.Они наконец-то нашли тот самый «винтик», который заставляет организм сжигать жир. Механизм, о котором рассказали специалисты, помогает похудеть на клеточно-генном уровне.Ученые открыли интересную способность особого фермента — ноктурнина, стимулировать похудение. По словам ученых, именно ноктурнин ответственен за утренний запуск процессов метаболизма сжигания калорий. Опыты на мышах показали, что это вещество регулирует уровень инсулина в крови. Особи, в крови которых было обнаружено больше ноктурнина, оказались худее и с меньшей жировой прослойкой.Ноктурнин помогает похудеть, напрямую воздействуя на клетки. Он высвобождает фосфатную группу из двух смежных молекул. Происходит модуляция активных форм кислорода, который и сжинает жир так, что тот распадается на составляющие. В ходе данного процесса образуются две молекулы — NAD+ и NADH, которые под воздействием ноктурнина запускают метаболизм.Как пояснил руководитель исследования Алексей Коренных, доцент молекулярной биологии в Принстоне, воздействие на эти механизмы извне помогли бы людям худеть без проблем. Осталось только разобраться в том, как именно нужно это сделать. Однако же, ключ к похудению на генном уровне найден, пусть он не один в этой сложной системе, но это факт.При проблемах со здоровьем обращайтесь к специалисту, не занимайтесь самолечением!