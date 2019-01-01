Эти продукты могут испортить настроение

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Какая еда блокирует эндорфины.Врачи назвали продукты, которые могут испортить настроение.Некоторые продукты являются для людей нейтральными, а другие – способны ухудшить эмоциональное состояние.Исследователи из Соединенных Штатов составили список из продуктов, способных испортить человеку настроение. К нему относятся:Чипсы, которые содержат вредные кислоты и канцероген акриламид. Эти вещества оказывают на организм негативное воздействие – они блокируют эндорфин (гормон счастья).Ветчина, поскольку она содержит очень много сахара, соли, наполнителей, консервантов и нитратов, которые сами по себе могут вызывать плохое настроение из-за специфического воздействия на нервную систему человека.Маргарин содержит промышленные жирные кислоты омега-6. Боле того, ряд тестов показали, что он действительно может негативно сказываться на настроении.Бублики в начале дня, поскольку организм полностью просыпается намного позже мозга, и пищеварительной системе потребуется больше времени, чтобы переварить все это обилие углеводов. Из-за этого нарушается выработка необходимых организму гормонов.Арахис соленый содержит глутамат натрия, и огромное количество пищевых добавок неясного происхождения, которые проникли в него при обработке.Сладкие безалкогольные напитки из-за большого количества сахара могут навредить организму, а потому и изменить настроение в худшую сторону.Сладкие безалкогольные напитки традиционно считаются и одним из потенциально вероятных факторов развития депрессии.