Упражнения для повышения мышечной массы избавляют от жира на животе после 50 лет

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Именно с уменьшением мышечной массы ученые связывают возрастное накопление жира на животе, а также повышенный риск серьезных заболеваний и ранней смерти.Специалисты Американского гериатрического общества сделали заявление о том, что старение ассоциируется с постепенным уменьшением мышечной массы тела, и этот процесс влияет на изменение в распределении жира в организме - его существенная часть откладывается на животе. Об исследовании ученых из США пишет Medicalxpress.Такого рода ожирение в возрасте после 50 лет является прямой угрозой для здоровья, так как связано с более весомым риском сердечно-сосудистых заболеваний, чем равномерно распределенный лишний вес, подчеркивают ученые. По их словам, с возрастом очень важно контролировать рост жировой ткани на животе и стараться не допускать этого.В частности, для борьбы с абдоминальным ожирением после 50 лет исследователи предлагают практиковать упражнения для повышения мышечной массы. Они проводили эксперимент - в течение десяти недель добровольные участники испытывали на себе специальную программу упражнений, посещая спортзал три раза в неделю. Они выполняли упражнения, которые чередовались с периодами отдыха по принципу интервальных тренировок: 40 секунд - физнагрузка, 20 секунд –отдых, затем новая серия упражнений. Тренировки начинались с объема по 18 минут, но постепенно увеличились до 36 минут. В результате за десять недель у тренировавшихся участников жировая масса сократилась почти на треть, а мышечная масса - возросла.Что любопытно, интенсивное уменьшение жира на животе благодаря упражнениям было зафиксировано у мужчин, тогда как для женщин они оказались менее эффективными. Чем это объясняется, ученым еще предстоит понять.