Врач предупредила о вреде бальзама «Звездочка»

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Целебные свойства этого вьетнамского средства преувеличены.Наверное, у каждого в семейной аптечке был или есть бальзам «Звездочка», который наши родители и бабушки применяли на все случаи жизни. Даже через несколько десятков лет люди продолжают его повсеместно использовать, так как доверяют этому препарату.Известный бальзам родом из Вьетнама. Украине он известен под названием «Золотая звезда». Появился он в СССР в начале 1980-х годов. Каждому с детства знакомо, как трудно было открыть крышечку, и какой резкий запах имеет этот бальзам.«Люди всегда и везде пользуются им, считая его универсальным средством. Но они даже не подозревают, что делать этого не стоит», — рассказала дерматолог Ольга Гаврикова.Врач также предупредила, что бальзам нельзя наносить на слизистую, порезы, раны и травмированную зону. Бальзам может только усилить воспаление, отеки и кровотечения и нанесет этим серьезный ущерб. Кроме того, он способен вызвать существенное раздражение кожи и обострить хронические заболевания.Бальзам «Звездочка» категорически противопоказан:Детям до двух лет;Беременным женщинам;Аллергикам на любой из компонентов препарата.