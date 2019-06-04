Медики перечислили ранние симптомы туберкулеза
Туберкулез считается одним из самых опасных заболеваний человечества. Многие считают, что это болезнь бедных, а людей состоятельных она никогда не коснется. Но это не совсем так.
Существует несколько симптомов туберкулеза. Многие их них не специфические, но при их появлении нужно обязательно обратиться к врачу:
— быстрая утомляемость и появление слабости преимущественно в вечернее время;
— снижение или отсутствие аппетита;
— повышенная потливость, особенно в вечернее время;
— потеря веса;
— незначительное повышение температуры;
— одышка даже при небольшой физической нагрузке;
— сухой кашель или с выделением слизисто-гнойной мокроты, иногда с кровью.
В зоне риска — заключенные, люди, имеющие хронические инфекции, больные СПИДом, курящие. Также существует высокая вероятность заболеть у родственников больных туберкулезом, врачей, медсестер и персонала во фтизиатрических больницах, а также у работников сферы обслуживания, контактирующих с большим количеством людей.
Потенциальная опасность заражения есть у каждого, потому что не все больные открытой (заразной) формой туберкулеза лечатся и применяют средства защиты в общественных местах.
Существует четыре пути заражения:
— воздушно-капельный – больной с активной формой туберкулеза, который, разговаривая, кашляя или чихая, распространяет палочку Коха;
— воздушно-пылевой – при попадании в организм здорового человека высохших частиц мокроты больного вместе с пылью;
— контактный – через предметы быта;
— молочный – при употреблении в пищу молочных продуктов от больных туберкулезом животных.
Чтобы избежать этого недуга нужно укреплять иммунитет, необходимы постоянные физические нагрузки, свежий воздух, правильное питание, поменьше стрессов, переутомления, полноценный сон.
К сожалению, даже при мощном лечении туберкулезные палочки могут остаться в организме и спать до ослабления иммунитета. Поэтому раз в год необходимо проходить флюорографическое обследование легких.
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Добавил sigivigi в категорию Пульмонология
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