Медики перечислили ранние симптомы туберкулеза

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Потенциальная опасность заражения есть у каждого.Туберкулез считается одним из самых опасных заболеваний человечества. Многие считают, что это болезнь бедных, а людей состоятельных она никогда не коснется. Но это не совсем так.Существует несколько симптомов туберкулеза. Многие их них не специфические, но при их появлении нужно обязательно обратиться к врачу:— быстрая утомляемость и появление слабости преимущественно в вечернее время;— снижение или отсутствие аппетита;— повышенная потливость, особенно в вечернее время;— потеря веса;— незначительное повышение температуры;— одышка даже при небольшой физической нагрузке;— сухой кашель или с выделением слизисто-гнойной мокроты, иногда с кровью.В зоне риска — заключенные, люди, имеющие хронические инфекции, больные СПИДом, курящие. Также существует высокая вероятность заболеть у родственников больных туберкулезом, врачей, медсестер и персонала во фтизиатрических больницах, а также у работников сферы обслуживания, контактирующих с большим количеством людей.Потенциальная опасность заражения есть у каждого, потому что не все больные открытой (заразной) формой туберкулеза лечатся и применяют средства защиты в общественных местах.Существует четыре пути заражения:— воздушно-капельный – больной с активной формой туберкулеза, который, разговаривая, кашляя или чихая, распространяет палочку Коха;— воздушно-пылевой – при попадании в организм здорового человека высохших частиц мокроты больного вместе с пылью;— контактный – через предметы быта;— молочный – при употреблении в пищу молочных продуктов от больных туберкулезом животных.Чтобы избежать этого недуга нужно укреплять иммунитет, необходимы постоянные физические нагрузки, свежий воздух, правильное питание, поменьше стрессов, переутомления, полноценный сон.К сожалению, даже при мощном лечении туберкулезные палочки могут остаться в организме и спать до ослабления иммунитета. Поэтому раз в год необходимо проходить флюорографическое обследование легких.