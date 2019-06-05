Медики рассказали, почему диетическая кола мешает похудению

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Так ли она эффективна.Производители продвигают диетическую колу на рынке, как продукт без сахара, а значит, более безопасный для здоровья и не ведущий к ожирению. Британские учёные решили проверить, так ли хорошо диетическая кола на самом деле.Диетическая кола наиболее популярна в Соединённых Штатах, так что исследователи изучили рацион около 7 тысяч американских детей. В ходе научной работы выяснилось, что диетическая кола оказывает на аппетит стимулирующий эффект, так что дети начинают больше есть, в том числе и сахар, тем самым восполняя количество, которого им «не хватило» в диетической коле.Исследователи произвели подсчёты и выяснили, что дети, которые пьют обычную колу, в среднем в день получают на 312 килокалорий больше, чем необходимо их организму. А те дети, которые пьют диетическую колу, получают 450 таких килокалорий. В целом научная работа показала, что количество калорий, потребляемых детьми, выше нормы при употреблении любых сладких напитков из супермаркета. Укладывались в норму только те дети, которые пили чистую воду.Злоупотребление газированными напитками и фастфудом считается одной из наиболее веских причин распространения детского ожирения. Диетическая кола была выпущена в качестве попытки позиционировать бренд, как заботящийся о здоровье потребителя. В такой коле якобы нет калорий, а вместо сахара там используется аспартам. Ряд учёных считает, что такая замена не делает колу более полезной. Кроме того, эксперты соглашаются с исследование британских учёных – употребление диетической колы действительно приводит к увеличенному набору калорий из других продуктов.