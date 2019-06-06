Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа

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Не представляете себе день без расслабляющего душа? Тогда проверьте, все ли вы делаете правильно, потому что зачастую некоторые наши привычки во время водных процедур приносят больше вреда, чем пользы.Врачи-дерматологи советуют избавиться от этих привычек, чтобы сохранить здоровье кожи и волос.Вы недостаточно тщательно моете ногиЧтобы избежать грибка и вредных бактерий, нужно не просто регулярно мыть ноги, но мыть их необходимо тщательно, уделяя особое внимание поверхности кожи между пальцами. Завершите процедуру, вытерев ноги полотенцем насухо.Вы моете голову каждый деньДерматологи советуют людям с мягкими волосами использовать шампунь не чаще двух раз в неделю, так как частое мытье нарушает естественный баланс кожи головы, что может привести к неприятным последствиям.Вы оставляете мочалку в ваннойПовышенная влажность в ванной комнате может спровоцировать рост бактерий, так как омертвевшие клетки тела служат благотворной средой для распространения вредных бактерий. Советуем хорошенько промыть мочалку и повесить её сушиться в подходящем месте.Вы наносите кондиционер на кожу головыТакая привычка может вызвать образование лишнего жира на коже головы. Лучше уделите больше внимания кончикам и волосам по всей длине. А шампунь – наоборот, наносите только на кожу головы, не трогая концы, которые и без того зачастую пересушены.Вы стоите под душем слишком долгоМногие любят подолгу стоять в душе или принимать ванну, однако это может навредить, так как такая частая процедура вымывает необходимую влагу из кожи. Врачи советуют не проводить под душем больше 10–15 минут.Вы не обливаетесь прохладной водой в концеДаже пара секунд прохладного душа после горячей воды принесет большую пользу для вашего организма — это тонизирует, укрепляет иммунитет, помогает избавиться от стресса и плохого настроения. Однако советуем это делать утром, а не перед сном.Вы не всегда принимаете душ после тренировокДуш после тренировки – это не просто гигиеническая процедура, это необходимость. Пота на коже может провоцировать рост количества вредных бактерий, что, в свою очередь, может привести к появлению прыщей и высыпаний.Вы слишком жестко вытираетесь полотенцемКогда вы слишком интенсивно вытираетесь после душа, это значительно повреждает размягченную кожу и может привести к раздражению. Мы советуем использовать мягкое полотенце, которым просто промокните кожу.Вы заворачиваете длинные волосы в полотенцеОчень распространенная привычка, которая может повредить волосы, так как они особо уязвимы после мытья. Лучше просто промокните лишнюю влагу, без интенсивного вытирания и заворачивания в полотенце.Вы не пользуетесь увлажняющими средствами после душаОчень часто после душа не хочется ничего делать, однако советуем все-таки сделать над собой усилие и нанести увлажняющий крем, пока коже еще немного влажная. Ваше тело скажет вам спасибо.