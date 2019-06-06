5 научно одобренных методов затормозить старение

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У людей одного года рождения может быть разный биологический возраст – некоторые оказываются моложе сверстников. Как у них получается затормозить старение?Научные исследования подтверждают: приостановить собственное старение вполне возможно. Вот несколько доступных методов, которые способствуют этому.Поддержание высокой физической активности. Движение и еще раз движение. Научные данные говорят о том, что у пожилых людей с высоким уровнем физической активности более развита мышечная масса, ниже уровень холестерина, а некоторые функции иммунной системы сопоставимы с функциями иммунной системы молодых людей. При этом ученые отмечают особенную пользу аэробной активности, благодаря которой организм лучше контролирует уровень сахара в крови, а также укрепляется сердце. Кроме того, физические упражнения улучшают когнитивные способности, а это – одна из самых действенных мер в борьбе со старением.Употребление клетчатки. По словам научных специалистов, фрукты, овощи и цельнозерновые злаки являются «волшебными» продуктами для сохранения молодости. Все они снабжают организм клетчаткой, которая важна для оздоровления сосудов и тем самым обеспечивает поддержку активной работы мозга. Именно ослабление мозговых функций ассоциируется со старением в первую очередь.Употребление белка. В возрасте после 40 лет организм стабильно теряет мышечную массу, данный процесс – второй маркер старения после угнетения когнитивной деятельности. В идеале отмечают научные специалисты, при каждом приеме пищи следует съедать 25-20 грамм белка. Его источниками могут быть орехи, молоко и кисломолочные продукты, нежирное мясо, бобовые.Здоровая микрофлора кишечника. В кишечнике находится более 70% клеток, важных для деятельности иммунной системы. От здоровья кишечника, состояния его микрофлоры зависит подверженность в том числе нейродегенеративным заболеваниям, старческому слабоумию.Для улучшения состояния кишечной микрофлоры очень важен отказ от курения и злоупотребления алкоголем, а также контроль питания, наличие большого количества свежих, минимально обработанных продуктов, а также продуктов с пребиотиками и пробиотиками.Прогулки на природе. Гуляя на свежем воздухе, человек получает витамин D, который обладает свойством защищать от развития возрастных заболеваний – в частности, рака и болезней сердечно-сосудистой системы. Также научные исследования свидетельствуют, что достаточная концентрация этого витамина в крови препятствует сокращению длины теломеров – участков на концах хромосом, уменьшение которых связано с темпами старения и приближения смерти. Чтобы обеспечить себя суточную потребность в этом витамине, достаточно провести на солнце 15-30 минут, отмечают ученые.