Названы главные правила, позволяющие не толстеть

Простые рекомендации помогут удержать вес.Британский генетик пояснил, как можно держать вес в норме, и есть все, что захочется. Советы ведущего генетика Кембриджского университета Джайлса Йео.По словам специалиста, первым делом каждый раз нужно есть чуть-чуть меньше, но привычные продукты. А еще — заменить часть еды на клетчатку, овощи и зелень, но в таком объеме, чтобы тарелка была полной. Листовая зелень, по его мнению, это отличный балласт для похудения, который улучшит любое блюдо.Еще один совет генетика — не отказывайтесь от каких-либо групп продуктов и не садитесь на диеты, которые исключают продукты — например, кето-диета. Он уверен, что это мешает похудению, так как организм, недополучив питательных веществ, начнет накапливать жир.Для ускорения процессов похудения Джайлс Йео рекомендует 12-часовой голод. Часть этих часов уйдут на сон, а в остальное время следует остаться на воде и чае, разумеется, без сахара.