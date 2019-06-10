Медики назвали рекомендуемую ежедневную норму ходьбы

В день нужно совершать не менее 4500 шагов.

Исследователи из Соединенных Штатов выяснили, сколько шагов в день необходимо совершать, чтобы чувствовать себя лучше.

Результатом проведенных тестов стали примерно 4500 шагов.

Для семидневного эксперимента были взяты 16741 женщина в возрасте около 72 лет. Женщины, которые преодолевали отметку в 4400 шага в день имели более низкие показатели смертности.

У них улучшалось здоровье, а также уменьшалась вероятность появления различных болезней. Данные результаты улучшались пропорционально увеличению проходимых шагов.

Отметим, что в ходе исследования учитывались личные показатели здоровья каждой участницы, наследственность, а также наличие вредных привычек.
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