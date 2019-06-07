Недостаток этого витамина мешает похудению

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Речь идет о витамине С.Ученые из Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что нехватка одного из витаминов в организме человека может замедлять, а то и останавливать процесс похудения.Так, речь идет о витамине С, дефицит которого провоцирует появление лишнего веса, плохое настроение, хроническую усталость. Кроме того, из-за нехватки данного витамина у человека начинает снижаться иммунитет.Отмечается, что в большинстве случаев дефицит витамина С возникает при неправильном питании, курении и злоупотреблении алкоголем.Какие продукты содержат витамин С? Больше всего витамина С содержится в продуктах растительного происхождения — лимонах, апельсинах, киви, шиповнике, красном перце, черной смородине. Также есть в продуктах животного происхождения — в печени и почках.