Похудеть к лету: названа самая вкусная диета

Для того, чтобы избавиться от лишних килограммов, достаточно добавить в рацион всеми любимую ягоду — клубнику.Принципами такого «клубничного» похудения в блоге на OBOZREVATEL поделилась консультант по здоровому образу жизни Ольга Фомина.Чтобы похудеть без вреда для здоровья, стоит соблюдать следующие правила:Использовать только свежую «домашнюю» клубнику или землянику, замороженная или тепличная ягода не подходит.Съедать ежедневно по 1-1,5 кг клубники без добавления сахара или меда. Это количество делить на 5-6 порций.Во время клубничной диеты выпивать не менее 1,5 литров воды.Заменить кардио- и силовые упражнения на плавание, растяжку или пешие прогулки.Соблюдать ягодную диету не более 3 дней. Если есть желание продолжить – обязательно нужно добавить другие продукты в рацион, особенно растительные жиры.Похудение будет происходить по большей мере за счет очищения, поэтому может наблюдаться послабление кишечника в эти дни.Кроме снижения веса, можно получить полезные бонусы в виде:легкой переносимости диеты;благотворного влияния на организм;профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы;замедления процессов старения;улучшения состояния кожи;