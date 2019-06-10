Похудеть к лету: названа самая вкусная диета
Принципами такого «клубничного» похудения в блоге на OBOZREVATEL поделилась консультант по здоровому образу жизни Ольга Фомина.
Чтобы похудеть без вреда для здоровья, стоит соблюдать следующие правила:
Использовать только свежую «домашнюю» клубнику или землянику, замороженная или тепличная ягода не подходит.
Съедать ежедневно по 1-1,5 кг клубники без добавления сахара или меда. Это количество делить на 5-6 порций.
Во время клубничной диеты выпивать не менее 1,5 литров воды.
Заменить кардио- и силовые упражнения на плавание, растяжку или пешие прогулки.
Соблюдать ягодную диету не более 3 дней. Если есть желание продолжить – обязательно нужно добавить другие продукты в рацион, особенно растительные жиры.
Похудение будет происходить по большей мере за счет очищения, поэтому может наблюдаться послабление кишечника в эти дни.
Кроме снижения веса, можно получить полезные бонусы в виде:
легкой переносимости диеты;
благотворного влияния на организм;
профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы;
замедления процессов старения;
улучшения состояния кожи;
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