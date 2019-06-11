Назван главный признак дефицита витамина С
Сигналом о таком дефиците является ухудшившееся состояние кожи.
Ученые рекомендуют обращать внимание на изменения в состоянии кожи — они зачастую служат индикаторами скрытно развивающихся неблагоприятных процессов в организме.
«При нормальном уровне витамина С в организме кожа человека, как правило, выглядит на «отлично». Она отличается здоровым цветом, гладкостью и чистотой покровов.
Увядшая, потускневшая кожа, на которой легко появляется раздражение, может сигнализировать о дефиците этого витамина», — говорят медики.
Еще один характерный симптом нехватки витамина С — длительное время незаживающие синяки и ссадины.
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Добавил sigivigi в категорию Инфекционные болезни
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