Назван главный признак дефицита витамина С

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Дефицит одного из важнейших витаминов может сигнализировать о тяжелых психических заболеваниях.Сигналом о таком дефиците является ухудшившееся состояние кожи.Ученые рекомендуют обращать внимание на изменения в состоянии кожи — они зачастую служат индикаторами скрытно развивающихся неблагоприятных процессов в организме.«При нормальном уровне витамина С в организме кожа человека, как правило, выглядит на «отлично». Она отличается здоровым цветом, гладкостью и чистотой покровов.Увядшая, потускневшая кожа, на которой легко появляется раздражение, может сигнализировать о дефиците этого витамина», — говорят медики.Еще один характерный симптом нехватки витамина С — длительное время незаживающие синяки и ссадины.