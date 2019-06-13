Медики создали пластырь, «накачивающий» сердце

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Совершен прорыв в медицине.В Британии создан «накачивающий» пластырь, который по своей функции напоминает сердечную микромышцу. Врачи предлагают ее устанавливать людям с сердечной недостаточностью.По словам исследователей, «патч», содержащий миллионы живых стволовых клеток, может помочь восстановить ущерб, вызванный сердечным приступом.Пришитый к сердцу патч размером 3 см на 2 см, выращенный в лаборатории из образца собственных клеток пациента, превращается в здоровую работающую мышцу.Он также выпускает химические вещества, которые восстанавливают существующие сердечные клетки.Вживленные в сердце кролика, они показали полную безопасность сообщили на кардиологической конференции в Манчестере.Испытания на пациентах должны начаться в течение ближайших двух лет.Инфаркт случается, когда закупоренная артерия блокирует кровоток к сердечной мышце, лишая ее кислорода и питательных веществ. Это может повредить пропускающую способность сердца и привести к неизлечимой сердечной недостаточности. Сердечная недостаточность затрагивает около 920 000 человек в Великобритании.Исследователь доктор Ричард Джаббур сказал: Однажды мы надеемся добавить сердечные «патчи» к уже известным методам лечения. И их могут врачи предлагать людям после сердечного приступа:.Мы сможем назначить один из этих патчей вместе с лекарствами для людей с сердечной недостаточностью.Профессор Метин Авкиран из Британского кардиологического фонда, который финансировал исследование, сказал: Сердечная недостаточность — это изнурительное и изменяющее жизнь состояние без лечения, которое делает повседневные задачи невероятно трудными.