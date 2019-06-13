Ряд продуктов, от которых лучше отказаться летом
Ни для кого не секрет, что в супермаркетах для салатов или вторых блюд нередко используют залежавшиеся продукты. Такие блюда потенциально опасны в любое время года, но летом – они могут стоить не только здоровья, а порой и жизни.
Эксперт акцентирует, что прежде всего, в жаркую погоду нельзя покупать готовые майонезные салаты и кремовые пирожные, а молоко и мясо и прочие скоропортящиеся нужно хранить только в холодильнике.
«В жару, впрочем, как и в любое другое время, отравиться можно не только традиционно опасными продуктами – готовыми мясными изделиями, молочными продуктами, майонезными салатами или кремовыми тортами, но и, к примеру, овощами и фруктами. Очень важно помнить, что когда температура воздуха превышает отметку в 25 градусов, все готовые блюда и кулинарные изделия становятся опасны через полтора часа», — заверила специалист.
Дело в том, что большинство патогенных микробов в тепле начинают активно размножаться, уже через два часа количество микроорганизмов может достичь критической, опасной для организма, отметки.
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