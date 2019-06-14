Диетологи перечислили вредные повседневные продукты

От питания напрямую зависит состояние здоровья.В рацион человека часто включены самые обычные, казалось бы, продукты, но на самом деле они способны ухудшить самочувствие. Какие это продукты, расскажем в нашем материале.Это удобно — продукты не надо готовить. Достаточно положить в микроволновку, сварить или обжарить. Готовка займёт не больше 10 минут, но вот пользы в этом практически никакой. Ведь состав этих продуктов не самый полезный на свете. Чаще всего вместо натурального мяса используют эмульсию, добавляют консерванты, крахмал, ароматизаторы, разные усилители вкуса. Безусловно, такие продукты привлекают людей за счёт всех этих вредных добавок. Но в то же время они способны всерьёз ухудшить состояние здоровья.Магазинные соусыМы все обожаем кетчупы и прочие покупные соусы. Благодаря такому продукту можно существенно улучшить вкус готового блюда. Но редко кто задумывается о составе такой добавки. Многие соусы готовят на основе майонеза, что уже пагубно скажется на здоровье. Если есть их в очень большом количестве, то не стоит ждать ничего хорошего.ХлебХлеб, купленный в обычном супермаркете, вряд ли можно назвать полезным продуктом. Даже если на нём заявлено, что он цельнозерновой, содержит полезные злаки и семена. Дело в том, что в магазинный хлеб часто добавляют L-цистеин. Это вещество сокращается время приготовления. Однако сомнителен метод добычи добавки: его добывают из человеческих волос, птичьих перьев и коровьих рогов.Мясо механической обвалкиВ народе такой продукт называют «розовой слизью». Его часто используют для приготовления консервов, полуфабрикатов, колбасы. Для создания такого мяса применяют по сути мусор: соединительные ткани, кости, шкуру, жир, остатки филе и обрезков. Такую смесь нагревают до 100 градусов, после чего отправляют в центрифугу, где жир отделяется от мяса. А затем снабжают её добавками и усилителями вкуса, в том числе обрабатывают гидратом аммиака, что увеличивает кислотность и меняет вкус продукта. Стоит ли говорить, что продукт может только ухудшить здоровье?Маринованные грибыИ тут ни о какой пользе не может быть и речи. Ведь купленные в ненадежном месте грибы являются настоящей отравой. На 100 граммов продукта может приходиться порядка 100 живых личинок, которые при попадании в организм будут съедать его изнутри. Также маринад всегда делают с уксусом, которые ухудшает работу ЖКТ.Жевательный мармеладЭти конфеты тоже могут подпортить здоровье. Об их вреде знает каждый второй, но тем не менее они продолжают появляться на прилавках магазинов и в руках детей. Вкусных цветных червяков и мишек опасно есть из-за усилителей вкуса, запаха, загустителей, ароматизаторов и химических красителей. За счёт вредных компонентов могут обостриться хронические болезни, возникнуть серьёзные аллергические реакции.МороженоеНу а мороженое чем на не угодило, будете возмущаться вы. Приготовленное из натуральных продуктов действительно не принесёт вреда организму. А вот то, в котором есть эмульгаторы, загустители, заменители молока, сахара, сливок и растительные жиры с трудом можно назвать положительным примером. Эти компоненты негативно влияют на печень, почки и способны спровоцировать аллергические реакции.МаршмеллоуЭто лакомство становится все популярнее в нашей стране. Его бросают в какао, добавляют в выпечку. Однако сладость может ухудшать здоровье. В составе содержатся желатин, крахмал, сахар, кукурузный сироп, ароматизаторы и красители. В итоге никакой пользы для здоровья.ЭнергетикиНекоторые пьют энергетические напитки, лишь бы получить дозу бодрости и энергии. Однако они содержат синтетический стимулятор нервной системы, то есть кофеин и таурин, а также глюкозу, сахар, химические красители. Из-за больших доз кофеина и таурина активируется режим бодрости, что заставляет органы работать на износ. В итоге — ухудшается здоровье.ДражеЯркие драже — шоколадные или жевательные конфетки — тоже не принесут пользы здоровью. Свой цвет они обретают благодаря красителям, а вот глянцевый блеск — шеллаку, то есть липкому веществу, добываемому из секреции насекомого, обитающего в Таиланде.