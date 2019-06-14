Врачи рассказали, почему кофе вреден для сосудов

Напиток может привести к ряду заболеваний.

Ученые рассказали об опасности кофе .Все знают о полезных качествах кофе, но несмотря на это он может вызывать патологию.

Медики отмечают, что натуральный кофе полезен только в меру. Когда мы завариваем кофе в нем раскрываются сразу два алкалоида. Первый это теобромин — располагается во внутренней части, а второй это кофеин — в наружной оболочке.

Кофеин способен сужать сосуды, при этом повышая артериальное давление. Этот напиток может быть настоящим спасением для людей с пониженным давлением.

Но медики отметили, что несмотря на полезные свойства кофеина, он может нести негативные последствия для здоровья. Психиатры и наркологи уверены — напиток вызывает зависимость, похожую на никотиновую.

Научно доведено, что более 50% «кофеманов» после отказа от привычки становятся раздражительными и агрессивными.

Еще одним «побочным эффектам» употребления кофе может быть инсульт. За счет того, что в натуральном кофе больше кофеина, чем в растворимом, напиток оказывает влияние на давление.

Медики отметили, что у чувствительных к кофеину людей может появится сосудистая патология. А это может привести напилят, к инфаркту.
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Добавил kruzka в категорию Кардиология

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