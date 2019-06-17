Медики назвали самую недооцененную причину возникновения рака

Случаи болезни связаны с нездоровым питанием.Одной из самых распространенных причин рака можно указать нерациональное питание – к такому выводу пришли ученые из Соединенных Штатов.Специалисты из Университета Тафтса выяснили, что более 80 тысяч новых случаев рака, выявляемых в США ежегодно, связаны с нездоровым питанием. Это составляет 4-6% развития онкологических заболеваний, диагностируемых в этой стране ежегодно.При этом наиболее тесно связан с плохим питанием рак ободочной и прямой кишки – по оценкам авторов, свыше 52 тысяч случаев колоректального рака обусловлены нерациональной диетой.Мужчины среднего возраста (45-64 года) и некоторые этнические группы (афроамериканцы, латиноамериканцы) имели самую высокую долю связанных с диетой диагнозов рака по сравнению с другими группами населения.По словам авторов, критериям «плохого питания» соответствует чрезмерное количество переработанного мяса в диете, а также красного мяса и сладких напитков. Также к плохой диете относятся недостаточное количество потребляемых фруктов, овощей, злаков и молочных продуктов.