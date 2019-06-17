Врачи выяснили, как перелеты влияют на сердце

Ученые пришли к выводу, что длительные перелеты вызывают гиподинамию.

Если провести больше трех часов в сидячем положении, сосуды и артерии пережимаются и нарушается кровоток.

Это приводит к застою лимфы с дальнейшим отеком ног. Более того, гиподинамия вызывает тромбофлебит (воспаление стенок вен, из-за которого образуются тромбы). При этом наибольшему риску подвержены пассажиры экономкласса.

Отмечается, что в таких случаях необходимо надевать компрессионные чулки, регулярно прогуливаться по салону и пить больше воды.

В частности, ученые из бразильского Федерального университета Минас-Жерайс предупредили, что тромбофлебит может развиться и спустя несколько недель после рейса.

Кроме того, во время перелета космическое и солнечное излучение могут повредить клеточную ДНК. Если повреждения сильные, ткани не успевают регенерироваться и в генах происходят мутации. Это приводит к проблемам со здоровьем и поведением.

Также смена часовых поясов при длительном перелете может сбить внутренние часы организма. Вследствие этого пассажир испытывает усталость и бессонницу. Эти нарушения напрямую ослабляет иммунную защиту и делают организм уязвимым для инфекций.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил sigivigi в категорию Кардиология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь