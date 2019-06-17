Медики сообщили, что категорически нельзя есть беременным

Женщинам в положении нужно очень строго следить за тем, что они едят.Об исключении алкоголя и уменьшению количества кофе знают все, но на этом список ограничений не заканчивается.Сырые яйцаА также продукты, их содержащие: гоголь-моголь, домашние майонезы, сырое тесто, яйца-пашот, яичница-глазунья с сырым желтком, тирамису.В чем опасностьДостаточно одного слова: сальмонеллез. Эта острая кишечная инфекция, к счастью, не смертельна, но сопровождается сильной диареей и рвотой, которые могут вызвать обезвоживание. А вот это уже плохо: от количества влаги зависит нормальное кровоснабжение плода и уровень амниотической жидкости в матке. Дефицит воды может обернуться нарушениями в развитии будущего малыша, а также повышенным риском выкидыша.Что делатьЕсли отказаться от яиц нет сил, следите, чтобы они были тщательно вымыты и термически обработаны. Сваренные вкрутую яйца, омлет, выпечка безопасны.Сырое мясоА также стейки в обжарке rare («с кровью»), сырокопченые и вяленые колбасы, плохо прожаренный фарш, например, в фастфуде.В чем опасностьСырое мясо может быть заражено паразитами. Например, токсоплазмами. Они способны проникнуть через плацентарный барьер и вызвать серьёзные нарушения в развитии будущего малыша.Что делатьИзбавить мясо от паразитов просто — как следует термически обрабатывайте его. Если речь идет о вяленых или копчёных изделиях, снизить риск поможет их заморозка в течение четырех дней.Сырая рыбаОсобенно осторожными стоит быть с речной и дикой океанической рыбой, моллюсками (устрицами, мидиями), вяленой, копченой рыбой всех видов и суши.В чем опасностьСпектр неприятностей, которые вы можете получить, съев ролл или вяленого окуня, широк:как и мясо, рыба может быть заражена паразитами;в мякоти встречаются и болезнетворные бактерии — например, листерии или ботулинобактерии, вызывающие смертельно опасный (для мамы в том числе) ботулизм;речная рыба может быть выловлена в химически загрязнённых водоемах — и все токсичные вещества достанутся как маме, так и малышу;океаническая рыба накапливает в себе ртуть. Особенно опасны в этом плане акула, рыба-меч, королевская макрель и кафельник. Ртутное отравление бьет по здоровью и мамы, и будущего малыша — этот элемент может вызвать повреждения мозга и задержки в развитии.Что делатьЕсть только как следует приготовленную рыбу. Можно рискнуть с консервами: только следите за сроком годности и ни в коем случае не употребляйте продукт из вздувшихся банок.ПеченьА также печеночный паштет и колбаса, рыбий жир из печени трески.В чем опасностьСлишком много витамина А. Его переизбыток может привести к развитию врожденных дефектов у плода.Что делатьНе злоупотребляйте печеночными продуктами. Особенно если по каким-то причинам принимаете препараты с витамином А. Да, и ни в коем случае не назначайте себе витамины и биодобавки — это может делать только ваш врач.Мягкие сырыВ зоне особого внимания:мягкие сыры с белой плесенью — бри и камамбер;сыры с голубой плесенью — горгонзола, рокфор, датский синий.В чем опасностьЗа счет высокой влажности и плесени такие сыры являются идеальной средой для развития всевозможных бактерий, в том числе и опасных для плода. Те же листерии, попав в организм будущего малыша, могут спровоцировать тяжелые нарушения развития, выкидыш или мертворождение.Что делатьИдеальный вариант — перейти на твердый сыр (чеддер, пармезан, стильтон и другие): он безопасен. Мягкие сыры тоже можно употреблять, но только в том случае, если они приготовлены из пастеризованного молока. Это моцарелла, фета, рикотта, сливочные сыры, халуми, плавленые сыры.Непастеризованное молокоА также приготовленные из него йогурт и мороженое.В чем опасностьВсе в том же высоком риске содержания бактерий. Непастеризованное молоко — это продукт, не прошедший термическую обработку. Поэтому те же смертельно опасные для будущего ребенка листерии в нем могут водиться.Что делатьСтарайтесь пить только пастеризованное молоко. Если по каким-то причинам доступно лишь сырое, обязательно кипятите его перед употреблением.Продукты с кофеиномЭто не только кофе, но и зеленый чай, шоколад, кола, напитки-энергетики, а также некоторые лекарственные средства от простуды и гриппа.В чем опасностьПереизбыток этого вещества может привести к тому, что у ребенка будет низкий вес при рождении — а это увеличивает риск проблем со здоровьем в дальнейшем. Иногда злоупотребление кофеиновыми продуктами провоцирует выкидыш.Что делатьНе обязательно полностью отказываться от кофеина — достаточно просто не употреблять более 200 мг в день. Чтобы не перейти черту, ориентируйтесь на примерные значения:1 чашка растворимого кофе — 100 мг кофеина;1 чашка эспрессо — 140 мг;1 чашка чая — 75 мг;1 банка колы (330 мл) — 40 мг;1 банка напитка-энергетика (250 мл) — 80 мг;50 г чёрного шоколада — до 25 мг;50 г молочного шоколада — до 10 мг.Еще раз акцентируем внимание: это приблизительные цифры. Но их можно использовать для расчета. Например, если с утра вы выпили чашечку эспрессо, а в середине дня — банку колы, то получили почти 200 мг кофеина.Плохо вымытые овощи и фруктыА также ягоды, которые растут близко к почве — та же клубника или смородина на нижних ветвях куста. Под вопросом и свежевыжатые соки, если вы не знаете, насколько тщательно мыли ингредиенты перед приготовлением.В чем опасностьБактерии, вызывающие токсоплазмоз и ботулизм, обитают и в почве. Есть риск, что поднятое с земли яблоко или плохо вымытая морковь несут их на себе.Что делатьОтказываться от овощей и фруктов во время беременности нельзя: это часть здорового сбалансированного рациона. Но вот следить за их чистотой — обязательно. От этого зависит не только здоровье самой мамы, но, возможно, и жизнь будущего малыша.