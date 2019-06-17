Медики рассказали, как побороть летнюю бессонницу

Справиться с бессонницей в жару помогут отвар боярышника и семена укропа.В жару проблемы со сном нередко испытывают даже те, кто в принципе не склонен к бессоннице. Чтобы справиться с этой проблемой, не лишним будет прибегнуть к народной медицине и вместо традиционной чашки чая выпить на ночь отвар лекарственных трав.«Комната, в которой вы спите, должна быть предварительно хорошо проветрена, желательно бы оставить на ночь открытыми окна с разных сторон дома, чтобы образовать легкий сквозняк. Только следите, чтобы вы не спали прямо на пересечении потоков воздуха, ведь даже в жару можно подхватить ангину», — советует врач.Народная медицина для борьбы с бессонницей, спровоцированной горячим воздухом и нехваткой кислорода, рекомендует использовать семена укропа, проваренные (около 50 грамм) в 300 миллилитрах воды. Полученный отвар (варят минут 20) настаивают, процеживают и пьют перед сном.Не менее действенный рецепт — залить 100 г измельченных плодов боярышника 2 стаканами воды, кипятить на медленном огне минут 20-25, охладить, процедить. Принимать по трети чашки днем, после еды и непосредственно перед сном.Также можно взять корни валерианы и шишки хмеля в равных пропорциях, залить 1 стаканом кипятка и хорошенько настоять. Пить вместо чая перед сном, с ложкой натурального меда.«Хочу акцентировать, что от таких успокоительных, как валериана или пустырник в жару лучше отказаться. Так как он способствуют загустению крови, что крайне опасно в жару и грозит возникновением тромбов. Также в жару желательно спать на спине, положив руки вдоль тела. Важно также отучиться спать на левом боку (поначалу это может быть непросто, но попытайтесь себя контролировать), так как в этом положении сдавливается сердце, которому и так приходиться работать на износ при высоких температурах».